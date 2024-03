El entrenador del Lecce asesta un cabezazo al delantero del Verona

El Lecce volvió a perder un partido de liga, esta vez a manos del Hellas Verona (0-1). La tensión del partido se alargó más allá del pitido final, dando lugar a un encontronazo entre el entrenador local, Roberto D'Aversa, y un jugador visitante, Thomas Henry.

D'Aversa se dirigió hacia la zona donde se encontraban algunos miembros del Hellas Verona a recriminar alguna acción del partido y acabó dándole un cabezazo en la cara al delantero rival. Henry quedó tendido en el suelo rodeado de varios compañeros y ante la presencia del juez de línea. El árbitro del encuentro, Daniele Chiffi, acabó expulsando tanto al entrenador del Lecce como al delantero francés del Verona.

"En los últimos minutos del partido hemos recibido continuas provocaciones que igualmente no justifican lo que ha pasado. No quería que mis jugadores fueran sancionados... luego ocurrió el episodio con Henry que no era premeditado. He pedido perdón a los dirigentes del Verona en calidad de entrenador y padre de tres hijos. Pido perdón por el gesto, no es bonito de ver", declaró D'Aversa tras el partido.

El conjunto local ha emitido un comunicado a través de sus perfiles oficiales para desaprobar la acción de su técnico: "El US Lecce, en referencia al episodio entre el entrenador D'Aversa y el jugador del Verona, Henry, evaluando la situación de nerviosismo general al final del partido, condena firmemente el gesto de su entrenador por ser contrario a los principios y valores del deporte."