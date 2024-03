Brahim se decanta por Marruecos

Brahim Díaz no jugará con España y continuará su carrera como internacional con la selección de Marruecos. El jugador malagueño no estará en la lista que Luis de la Fuente hará oficial el próximo viernes para los partidos amistosos ante Colombia y Brasil.

La semana pasada se conocía que Walid Regragi, seleccionador marroquí, había convocado al jugador del Real Madrid para los compromisos que tendrán lugar en la próxima ventana de selecciones de este mes de marzo frente a Angola y Mauritania. Brahim solicitó la nacionalidad marroquí para poder ser convocado con el combinado africano, y a la espera de conocer si iba a ser convocado con España.

Brahim Diaz celebrando un gol con la seleccion espanola / EFE

Al no recibir garantías de ser incluido en la próxima lista de Luis de la Fuente, y con el sí del seleccionador marroquí, Brahim se ha decantado por jugar con Marruecos.

Ante la falta de noticias por parte de la Federación Española, y con la concesión de la nacionalidad marroquí, el jugador malagueño se ha acogido a la nacionalidad de su familia paterna y tendrá que renunciar a la española al no existir acuerdo de doble nacionalidad entre ambos países.

Su carrera como internacional español

Brahim ha disputado todos sus encuentros internacionales con las inferiores de 'La Roja', desde la Sub 17 hasta la Sub 21. De hecho, cuando era jugador del Milán, el malagueño fue incluido por Luis Enrique en una lista de la selección absoluta, pero no llegó a debutar en ninguno de los dos partidos.

En junio de 2021, los jugadores de la Sub 21 se enfundaron la camiseta de la absoluta para disputar un partido preparatorio para la Eurocopa por el positivo en covid de Sergio Busquets que provocó el aislamiento del resto de la plantilla. En el duelo contra Lituania, Brahim oficializó su debut e incluso logró un gol para el equipo entrenado por Luis de la Fuente.