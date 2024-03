Osasuna responde al Real Madrid y defiende a Peter Federico

En las últimas horas, se ha producido un cruce de comunicados oficiales entre Real Madrid y Osasuna con Vinícius por medio. Cada vez son más los futbolistas, aficionados y clubes que no compran el relato victimista del jugador madridista prácticamente en cada estadio. Jugadores como el brasileño suelen encontrarse en el punto de mira de los rivales dado su buen nivel sobre el verde, aunque más si cabe por su comportamiento provocador sobre el mismo. Es habitual que cientos de espectadores decidan tomarla con ellos e insultarles insistentemente. En algunos casos, una pequeña minoría, cayendo en el deleznable insulto racista. Por lo general, evidentemente y a pesar de las mentiras y manipulaciones del entorno de Vinícius, sin hacer mención a su raza o país de origen.

València, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Pamplona tiene plazas calientes cada vez que llega el Real Madrid como visitante. En todas ellas, como en el propio Santiago Bernabéu, se oyen insultos contra el rival y no son pocas las veces en la que LaLiga multa a los clubes por culpa de grupos de aficionados.

Osasuna defiende a Peter Federico

Osasuna tiene claro que el club madrileño no defendió el racismo de sus propios aficionados contra su jugador Peter Federico, cedido en el Valencia CF, como los que se lanzaron contra Vinícius. "El club quiere mostrar su solidaridad con jugadores como Vinícius Junior o Peter Federico González, que semanas atrás han sido objeto de ataques racistas execrables, vergonzosos y condenables", aseguran con rotundidad en un comunicado impecable.

Algunos insultos de los que ha recibido Peter Federico / SD

Lo curioso y denunciable se ha dado esta semana tras emitir el club blanco un comunicado oficial defendiendo a su jugador y señalando a la afición de Osasuna de insultar a Vinícius con mensajes de odio y racismo. Esto último, de hecho, lo ha hecho careciendo de prueba alguna y enfureciendo al club navarro, que ha amenazado con denunciar a los medios de comunicación que den por buena dicha falacia.

Comunicado Oficial del club rojillo

Ante las informaciones publicadas en los medios de comunicación tras el comunicado del Real Madrid Club de Fútbol y que relacionan a El Sadar con conductas racistas, el Club Atlético Osasuna desea aclarar que en el partido del pasado sábado no se profirió ningún cántico racista. Asimismo, exigirá una rectificación inmediata a los medios que hayan ofrecido informaciones que no se ajusten a la realidad de los hechos y se querellará contra aquellos que persistan en la falacia. El club no tolerará que se manche la reputación de la afición de Osasuna, que a lo largo de su historia se ha significado precisamente por su postura antirracista.

Osasuna y su afición siempre estarán al lado de cualquier futbolista que sufra insultos racistas, los cuales no tienen cabida ni en el deporte, ni en la sociedad. Por ello, el club quiere mostrar su solidaridad con jugadores como Vinícius Junior o Peter Federico González, que semanas atrás han sido objeto de ataques racistas execrables, vergonzosos y condenables.

El compromiso de Osasuna en la lucha contra el racismo le llevó, un año más, a sumarse a la campaña "LaLigaVS", la cual precisamente en la pasada jornada se ha centrado en esta problemática con motivo del Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial. Los jugadores de Osasuna saltaron al terreno de juego, al igual que otros 17 clubes de LaLiga EA Sports, con unas camisetas conmemorativas de la campaña. No lo hizo el Real Madrid, que optó por customizar una prenda propia con un lema contra el racismo. Asimismo, Osasuna lamenta que no fuese posible realizar una fotografía conjunta de ambos equipos escenificando la unión de todos contra el racismo, tal y como se ofreció desde el conjunto rojillo y ocurrió en todos los demás campos de LaLiga.

Además, Osasuna quiere mostrar su rechazo a los insultos que en ningún caso tenían referencias racistas y que una minoría profirió el pasado sábado en El Sadar. El club rechaza este tipo de cánticos que, por desgracia, también tienen que sufrir sus jugadores cuando visitan otros estadios de LaLiga.

En cualquier caso, Osasuna asume la misión de continuar con su labor de concienciación para erradicar, por minoritario que sea, cualquier comportamiento que no se adecue a los valores del deporte. Unos valores del deporte que también deben fomentar los jugadores con actitudes de respeto hacia sus adversarios y los colegiados, siendo una obligación de cada club educar a sus profesionales en los mismos.

Vinícius protestando airadamente al colegiado ante Osasuna / AP

El Club Atlético Osasuna desea finalizar este comunicado dando las gracias a su afición que, de forma mayoritaria, tuvo un comportamiento excelente a pesar del doloroso resultado. El Sadar volvió a mostrarse como un estadio acogedor donde un buen número de aficionados rivales pudo portar sin ningún problema los colores de su equipo, lo cual por desgracia todavía no sucede en otros estadios cuando quienes viajan son aficionados de Osasuna. La afición de Osasuna ofreció de nuevo un comportamiento ejemplar, al igual que ya lo hiciera en la pasada final de la Copa del Rey disputada entre ambos equipos y en la que, pese al desplazamiento de 23.000 rojillos, no protagonizó ni un solo incidente.