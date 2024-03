Visita sorpresa de Rafa Mir a su ex equipo

Rafa Mir no está atravesando por su mejor momento a nivel de minutos en el Sevilla tras su frustrado fichaje por el Valencia en enero, en el que el conjunto de Mestalla no quiso hacer una última intentona por el delantero a pesar de que todavía quedaban varias horas para el cierre de mercado. Desde entonces no tiene minutos en el Sánchez Pizjuán, que le ha estado silbando durante esta temporada por sus declaraciones reconociendo que quería volver al Valencia, y la irrupción de Isaac Romero no le está ayudando.

Con todo ello, el delantero sigue teniendo contrato con el Sevilla y en verano ya se verá cuál será su destino, o si se queda en Nervión. Por el momento, el cartajenero aprovechó el parón de selecciones para desconectar y visitar a antiguos compañeros, en este caso del Huesca. El punta jugó en el Alcoraz un año y medio cedido por el Wolves en el que consiguió el primer año ascender a primera con los aragoneses en una segunda vuelta en Segunda con nueve goles. El segundo año lo jugó entero en el equipo oscense, logrando anotar 16 dianas, tres en Copa y 13 en competición liguera. Una gran temporada que no le sirvió para mantener la categoría.

Su gran año en el Alcoraz le sirvió para ganarse un fichaje por el Sevilla, que pagó alrededor de 16 millones por su pase, y el resto es historia. En tierras aragonesas coincidió con jugadores como Pulido, que continúa en el Huesca, a los que aprovechó para visitar en este parón internacional.