Lewandowski rechaza cien millones de Arabia

Tras un intento sin éxito durante el pasado verano, Robert Lewandowski ha sido tentado por parte de la Saudi ProLeague por segundo año consecutivo. Los saudíes siguen soñando con el delantero polaco y le han enviado una mareante oferta para hacerse con sus servicios.

"No, gracias", ha sido la respuesta del polaco según informa Mundo Deportivo. La oferta de 100 millones por temporada no ha sido suficiente para convencer a un Lewandowski que no se plantea moverse del Barcelona, con quien tiene contrato hasta junio de 2025, más una temporada opcional en función del número de partidos disputados la temporada 2024-25.

Pese a los intentos saudíes, Lewandowski está centrado en cerrar la clasificación de su selección para la próxima Eurocopa (se juegan el pase contra Gales el próximo martes), e intentar lograr un título con el Barça, que se antoja muy complicado.

Arabia Saudí sigue empeñado en sumar más estrellas a su liga a base de talonario. Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, Mané, Mahrez, Laporte, Koulibaly o Verratti, entre otros, son algunos de los fichajes que han logrado los saudíes que, por el momento, no han podido convencer al delantero polaco.