Carvajal: "No creo que España sea racista, yo tengo amigos con otro color de piel"

Dani Carvajal lanzó elogios a su compañero en el Real Madrid y el martes rival con la selección brasileña ante España, Vinícius Junior, resaltando la evolución que ha protagonizado para ser referente y su capacidad de sobreponerse a la crítica que recibió en momentos de mayor desacierto en la definición.

"Me sorprendió mucho para bien, llegó muy joven, empezó entrando poco a poco con Solari y con Julen (Lopetegui) también. La mejora que ha dado ha sido espectacular, los que estábamos dentro no dudábamos de su juego pero recibió muchísima critica cundo no estuvo acertado de cara a gol", reflexionó.

"Se habló de que no la metía y con tanta crítica en el Real Madrid no muchos jugadores se han sobrepuesto a esto. Yo lo he visto y por eso lo elogió mucho porque ha sido capaz de levantarlo y ahora mismo es uno de nuestros líderes", añadió.

El amistoso de España ante Brasil llega marcado la unión de dos de las selecciones más potentes del mundo contra el racismo. Carvajal piensa que su país no es racista pero lamenta que en el fútbol haya personas que saquen toda su ira con insultos que hay que terminar.

"Es un escenario y un partido idílico para afrontar este problema en la lucha contra el racismo. No es un tema cómodo de hablar para Vinícius, lo comentará en su entorno más privado y, por lo que nos toca en el vestuario, le ayudamos en lo máximo que podemos", dijo.

"No creo que España sea un país racista, tenemos un nivel de integración altísimo. Yo vengo de un barrio humilde de Leganés, me he criado con chicos de muchas nacionalidades sin ningún problema, tengo amigos con otro color de piel. Desgraciadamente hay gente que va al fútbol a descargar su rabia y su ira. Es una pena. Ojalá que ese tipo de gente no pueda entrar a los estadios porque es lo más feo que se ve en el deporte", añadió.

Carvajal encara la complicada tarea de frenar a Vinícius con su marcaje en el Santiago Bernabéu. "Ante un jugador de ese calibre es difícil tener consignas claras, con ese talento es capaz de desbordar a cualquiera. Hay que intentar estar cerca de él, no dejar espacios y recibir ayudas", apuntó como claves.