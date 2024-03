Eterno: Koke renueva hasta 2025

El Atlético de Madrid ha anunciado hoy la renovación de Koke Resurrección hasta el año 2025. El mediocentro seguirá ligado a la entidad rojiblanca una temporada más. En las últimas semanas, la postura del jugador y la postura del club se habían acercado.

A día de hoy, nadie se puede imaginar un Atlético de Madrid sin Koke en sus filas. El vallecano ha jugado un total de 626 encuentros oficiales. El canterano recibió el brazalete de capitán tras la marcha de Diego Godín en la temporada 2019.

Desde su ingreso en las categorías inferiores del club madrileño, Koke ya destacó por su interpretación del juego y su madera de líder. Destinado a vestir la zamarra rojiblanca, es uno de los únicos "one club man" del futbol europeo. En su etapa en el filial un ‘pacto de no agresión’ terminó con el interés del Real Madrid en la "perla" atlética. El capitán debutó con el primer equipo en el Camp Nou en el año 2009 bajo el mando del técnico toledano Abel Resino.

Las primeras palabras del capitán tras su renovación

"Es la etapa más dorada del club. He tenido muchas oportunidades de salir de aquí, de mi casa, y no he querido" afirmaba el internacional con la selección española, además mencionó que le encantaría volver con la afición a festejar un título en Neptuno. "El Atleti es mi vida", con estas palabras de Koke se terminaba el video de la renovación.