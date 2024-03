Sergio Conceiçao, acusado de agredir a un árbitro y al alcalde en un torneo de infantiles en Huelva

Según Manuel Barroso, alcalde del municipio onubense de Cartaya, en declaraciones a Antena Huelva Radio, el entrenador de Oporto, Sergio Conceiçao, intentó agredir al árbitro de la final de la Copa Gafañote, un torneo internacional para equipos infantiles que enfrentó a Sevilla y Oporto en la final.

"Pitaron el final y me llamó una trabajadora. Me dijo que unas personas acababan de entrar al terreno de juego para agredir al árbitro. Estaba a punto de entrar al túnel de vestuarios. Antes de entrar, uno de ellos le dio una bofetada. Me coloqué en el medio, haciendo de escudo, y les dije que quienes eran para haber saltado al campo, que no se puede saltar al campo de esa manera. Con una actitud grotesca y chulesca, me dijeron: 'No sabes con quién estás hablando'. Me identifiqué como alcalde de Cartaya y le dije: 'Perdón, usted aquí no tiene por qué saltar y menos agredir a nadie'. Luego empezaron a insultarme, a faltarme el respeto. Me empujan, me cogieron del cuello y traté de resistir empujándolos hasta que llegan las autoridades, la Guardia Civil. Hemos tenido un gran altercado dentro", declaró el edil de Cartaya.

“Presenté una denuncia a nivel personal, como alcalde. También lo denunciaremos a través de la ley del deporte. Creo que una persona así debería ser castigada. Realizamos este torneo para que los niños se diviertan y sigan practicando deporte. Esta fue una imagen lamentable”, explica Manuel Barroso, que denunció los hechos ante la Guardia Civil.

Sergio Conceiçao se encontraba en la localidad andaluza, ya que su hijo menor juega en el equipo infantil del Oporto. Según informa el diario portugués A Bola, el entrenador del Oporto niega cualquier tipo de agresión e indica que la versión del alcalde dista mucho de la realidad. Además, Conceiçao interpondrá una demanda contra el edil por acusarle falsamente de agresión.