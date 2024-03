Xavi Simons, sin pólvora en la selección holandesa

El seleccionador holandés Ronald Koeman sigue encajando las piezas en la "naranja mecánica". En su segunda etapa como técnico nacional, Koeman está al cargo de una plantilla más joven y que propone un juego más dinámico. La goleada 4-0 a Escocia ha despertado el interés de los aficionados del fútbol.

Sin embargo, el ex entrenador del Valencia C.F. aún tiene la importante labor de meter en una "buena" dinámica a Xavi Simons. El atacante neerlandés todavía no ha anotado ningún tanto con la selección absoluta. No obstante, el extremo holandés está siendo la sensación del RB Leigzip en la Bundesliga llegando a cuajar grandes actuaciones en territorio germano y en UEFA Champions League.

El siete de la 'oranje' acumula 9 goles y 11 asistencias en Bundesliga. La temporada pasada en su estancia en Eindhoven, Simons marcó 22 goles y dio 12 asistencias. Aunque parece no haber respuesta para el misterio en su falta de eficacia en el combinado nacional. Con la selección absoluta ha disputado doce encuentros en los que no ha obtenido premio.

Si algo caracteriza a Koeman es que no tiene favoritos. La competencia en el ataque de la selección de Países Bajos es muy alta con nombres propios como Mallen, Gakpo, Depay o Luuk De Jong. "A priori", Xavi Simons tiene depositada la confianza de su técnico y su puesto no corre peligro, pero un rendimiento deficiente podría hacer que el exjugador del PSG perdiera galones en la 'oranje'.