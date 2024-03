Jagoba Arrasate no seguirá en Osasuna

Una tarde muy emotiva en Pamplona. Osasuna convocaba a los medios a una rueda de prensa con presencia de Luis Sabalza, el presidente de la entidad, Braulio Vázquez, director deportivo, y Jagoba Arrasate, entrenador. El club navarro no ofrecía los motivos de la convocatoria, pero bien se podía intuir que se tratara de una información sobre el futuro de su entrenador, que finaliza su contrato con la entidad rojilla el 30 de junio de 2024.

En efecto, Jagoba Arrasate ha comunicado que no continuará como entrenador de CA Osasuna la próxima temporada. "No han sido días fáciles. Estoy súper agradecido a todo el mundo, estoy tranquilo conmigo mismo. Ya llegará la despedida, quedan nueve partidos", ha explicado el técnico rojillo.

Arrasate / SD

El técnico vizcaíno entiende que es el momento de poner fin a esta etapa. "Estoy obsesionado con terminar bien con Osasuna, y entiendo que ahora es el momento. ¿Podía seguir? Sí, pero tengo que ser honesto con el club. Dejo la puerta abierta a una posible vuelta, mi familia y yo hemos sido muy felices aquí", añade Jagoba.

Profunda tristeza en el club

Los directivos de Osasuna trabajaban con la intención de prolongar la estancia del actual técnico rojillo en El Sadar. La admiración de Luis Sabalza y Braulio Vázquez sobre la figura de Jagoba Arrasate es enorme, y su salida deja muy tocado al club.

"Perdonad si me emociono, pero es lo que siento. Son seis años juntos. Jagoba, ya te lo he dicho, me fastidia. Nosotros queríamos que siguieses. Solo voy a decir una palabra: gracias. Gracias por estos años en los que nos has hecho disfrutar. Decías que éramos de Segunda y ahora somos de Primera, una cosa que hemos logrado entre todos. Me fastidia tu marcha, pero no hay ningún reproche", ha pronunciado visiblemente emocionado el presidente de Osasuna, Luis Sabalza.

Braulio Vázquez, director deportivo de la entidad navarra, se sumaba a los agradecimientos: "Darte las gracias por los seis años que hemos convivido. No es solo conseguir un éxito como hemos conseguido como club, pero no me olvido de los malos momentos, de los 13 partidos sin ganar, de Tarragona... Es un día muy jodido a título personal".

El transcurso de la decisión

Con el objetivo de la permanencia ya conseguido, Jagoba Arrasate tanteó su futuro en las últimas ruedas de prensa previas al parón de selecciones: "Yo tengo que estar convencidísimo para seguir aquí".

"Es verdad que desde el club me han trasladado que quieren que siga. Ahora entro ya en un proceso de reflexión. Después de seis años, cuando tienes que afrontar una renovación, primero tienes que reflexionar y, luego, poner sobre la mesa aquellas cosas que ves que son importantes para poder continuar", añadía el técnico rojillo.

En su última comparecencia, tras la derrota contra el Real Madrid en El Sadar, el entrenador vasco generó una creciente inquietud en el entorno rojillo: "La duda no es si quiero seguir o no, la duda es si tengo que seguir o no". Hace unos días, Arrasate dirigió a la selección de Euskadi y volvió hablar de su futuro en rueda de prensa: "Sabemos lo que queremos y esta semana volveremos a hablar".

Durante el descanso del encuentro entre Uruguay y Euskadi, el presidente de la entidad navarra, Luis Sabalza, realizó sus últimas declaraciones sobre Arrasate: "Espero, quiero y deseo que renueve con nosotros. No nos hemos sentado a hablar de la temporalidad, ni del dinero".

Una leyenda rojilla

Arrasate llegó a Osasuna en el verano de 2018, seis años y 247 partidos después en el banquillo rojillo, la etapa del entrenador vizcaíno llega a su fin. El técnico se ha convertido en una leyenda del club, logrando alcanzar una final de Copa del Rey y una clasificación a la Conference League.

El técnico de Berriatua superó una crisis deportiva enorme y salvó a Osasuna del descenso. Sucedió entre diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando el conjunto rojillo se situaba en la decimonovena posición, acumulaba once jornadas sin ganar y la salvación se antojaba muy complicada.

Tanto el presidente como el director deportivo mostraron una confianza ciega en Arrasate, uno de los principales culpables de llevar a Osasuna a Primera División. Luis Sabalza y Braulio Vázquez lo tenían muy claro: Jagoba era su capitán e irían con él hasta el final.

Osasuna logró dar la vuelta a la compleja situación y finalizó la temporada en undécima posición, alcanzando una acomodada salvación. Una temporada más tarde, Osasuna vencía al Athletic Club, regresaba a una final de Copa del Rey 18 años después y se clasificaba a la Supercopa de España.