El jugador que le cuesta al Chelsea 1,9 millones por minuto jugado

El Chelsea ha emitido un comunicado en el que informa que Roméo Lavia no volverá a jugar en lo que resta de temporada. El equipo 'blue' afirma que el mediocentro belga será baja, por lo menos, hasta el final del presente curso a causa de una lesión en el muslo.

Lavia aterrizó este último verano en Stamford Bridge procedente del Southampton, equipo con el que descendió la temporada pasada. El Chelsea consiguió ganarle la partida al Liverpool por una de las incorporaciones estrella de la Premier League y pagó 62 millones por el joven centrocampista, de 19 años.

Una lesión de tobillo pospuso el debut de Roméo Lavia con el Chelsea hasta el mes de diciembre, cuando disputó su primer y único partido del curso. En el partido ante el Crystal Palace, el jugador belga entró como suplente y acumuló 32 minutos en el terreno de juego, para terminar el encuentro con unas molestias en el muslo que le impiden jugar desde entonces.

Si realizamos una comparación entre la cifra de traspaso que abonó el Chelsea el pasado mes de agosto y los minutos disputados de Lavia con la camiseta 'blue', llegamos a la conclusión de que el centrocampista belga le ha costado 1,94 millones de euros por minuto disputado.

Lavia, a través de sus redes sociales, ha publicado un mensaje: "Como muchos sabéis y a pesar de mis innumerables esfuerzos, me perderé lo que queda de temporada. Ha sido una campaña frustrante para mí, por no poder ayudar a mis compañeros".

También ha querido dedicarle unas palabras a la afición: "Amo a este equipo, este escudo y estar sobre el césped más que a nada. Gracias por el cariño, el apoyo y las criticas porque todas me afectan positivamente y me hacen seguir adelante. No puedo esperar para devolverlo y compartir muchos momentos especiales juntos".

Su progresión futbolística

Lavia comenzó su carrera en las categorías inferiores del Anderlecht, desde donde dio el salto al Manchester City con tan solo 16 años. Con los 'Sky Blues' únicamente jugó dos partidos en la temporada 2021-2022, y en el verano de 2022 fichó por el Southampton, a cambio de 13 millones de euros.

Con los 'Saints', la temporada pasada disputó 34 partidos, anotando un gol en liga, pero no pudo evitar el descenso del equipo al Championship.