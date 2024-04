Munir cuenta con la plena confianza de García Pimienta

Munir El Haddadi solo ha anotado tres goles en 30 partidos jugados, después de prometer el día de su presentación, al menos, doce goles. Sin embargo, esto no le impide ser titular para García Pimienta. Y es que fue el técnico quien apostó por su fichaje, a pesar de que no estaba en los planes del jugador: "Tenía en mi cabeza otras ideas, pero conozco al míster desde hace mucho tiempo y me hizo ilusión venir aquí", es lo que dijo el día de su llegada a Las Palmas.

A pesar del poco rendimiento mostrado, el entrenador tiene plena confianza en que el futbolista termine la temporada con unos mejores resultados. De hecho, está teniendo la paciencia que con Sory Kaba no ha tenido, ya que lleva dos meses sin jugar.

García Pimienta siempre ha dado la cara por Munir tanto dentro como fuera del campo: "Es cierto que no está pasando un buen momento", aseguró el entrenador después de fallar un penalti frente al Rayo Vallecano en octubre. Aunque también el jugador supone un cambio recurrente en los partidos, completando así solo 90 minutos en tres partidos.

Goles a sus ex equipos

De los tres tantos que ha anotado este año, dos han sido ante clubes en los que vistió la camiseta. Fue contra el Barça y el Getafe, ya que en Valencia no lo consiguió. Ahora, tendrá la oportunidad de hacerlo ante el Sevilla y, más tarde, frente al Alavés.