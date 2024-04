Ceferin: "Las ideas de Rubiales eran absurdas"

Dentro del caos que envuelve todo el 'Caso Rubiales', algunas informaciones apuntaban a que Aleksander Ceferin había ofrecido ayudas económicas al expresidente de la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, en una entrevista concedida al medio croata Nacional y recogida por Marca, el presidente de la UEFA ha desmentido dichos favores con rotundidad.

"Rubiales pidió algunas cosas después de la suspensión de su cargo. Se quejó de la situación en la que quedaba, que tenía una familia y de lo difícil que sería para él", explica Ceferin en la entrevista.

El presidente del máximo organismo del fútbol europeo recibía mensajes de Luis Rubiales que le comentó que "mis tres hijas no tienen nada, no tienen esto, no tienen aquello, ¿puede ayudarnos?". "Rechacé todo lo que me pidió por qué sus ideas eran absurdas. Llamó a otros compañeros y les preguntó si podían ayudarle. Pero nada relacionado con el fútbol", añade Ceferin.

"Evidentemente, no pude ayudarlo, pero respondí su llamada telefónica. Fue vicepresidente, hasta hace no mucho, se sentaba con todos en la misma mesa y ahora nadie quiere ni mirarlo. Si resulta cierto lo que le acusan, es verdaderamente un desastre. Pero deberíamos dejar que el tribunal decida sobre eso", afirma en la entrevista 'Nacional'.