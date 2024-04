Samu Omorodion denuncia al Granada por cláusula abusiva

Con 19 años, Samu Omorodion pisará mañana por primera vez como jugador profesional el estadio de Los Cármenes, aunque no con muy buen sabor de boca. El futbolista creció en los equipos inferiores del Granada CF y fue partícipe del primer equipo hasta este verano, que fue fichado por el Atlético de Madrid por seis millones de euros. Sin embargo, su salida ha resultado ser polémica, llegando a presentar una denuncia al equipo nazarí.

La demanda presentada ha sido por cláusula abusiva y la cursa junto a los colchoneros. Por tanto, en caso de prosperar, los nazaríes tendrían que devolver al conjunto rojiblanco todo o parte de lo pagado por el futbolista en su día. Aun así, el juicio sería el 9 de febrero de 2026.

En una entrevista a Ideal, el delantero explicó que avisaron al club de lo que podía pasar y "nadie actuó". "El Atlético de Madrid quiso negociar con el Granada y el Granada no quiso y se remitió a mi cláusula y como me quería... tuvo que pagar una cantidad que no era muy elevada", confirmó.

Por su parte, el jugador espera que le reciban "bien", porque "siempre lo di todo por el club". El futbolista lleva nueve goles durante este curso, en 29 partidos disputados con el Deportivo Alavés, equipo en el que está cedido y terminará el contrato en el próximo mercado de fichajes.