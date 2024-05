El Dortmund quiere a Klopp para la próxima campaña

El Borussia Dortmund está cuajando una temporada irregular. Actualmente, se encuentra en la quinta plaza y en semifinales de UEFA Champions League. No obstante, el combinado de Westfalia ya está preparando la próxima campaña. Según apunta The Independent, la directiva del combinado germano estaría pensando en ofrecer un puesto a Jürgen Klopp en la dirección deportiva del club. El técnico alemán anunció hace unos meses que no continuará en el Liverpool y cada vez son más, los rumores acerca de su futuro y al parecer podría estar alejado de los banquillos.

Cabe destacar, que Klopp conoce de primera mano el funcionamiento del Dortmund. El actual entrenador del conjunto 'red' dirigió a la escuadra aurinegra durante siete temporadas. Un periodo de tiempo donde realizó un gran trabajo formando e impulsando un proyecto teniendo como base en grandes promesas alemanas. Además, consiguió alzar dos Bundesliga, una Pokal y dos Supercopas de Alemania.

Sin embargo, el club germano mantiene la confianza en Edin Terzic actual entrenador de la entidad. No obstante, el posible fichaje de Jürgen Klopp podría reforzar notablemente la dirección del club y aportaría un criterio único en la contratación de jugadores.