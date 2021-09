Pablo Cantero, de 27 años, militaba en el Alevín del Torrent C.F. cuando en octubre de 2005 un tumor cerebral le dejó sin visión. Ahora ha vuelto a la que siempre será su casa, al San Gregorio, para realizar el saque de honor del Torrent C.F. – Callosa Deportiva C.F., primer partido como locales de los taronja en la temporada de su centenario.

Sonriente y acompañado de una preciosa Golden, Julie, su fiel guía desde 2017, Pablo Cantero recibió el homenaje del club taronja. “Estoy contento. Ha sido increíble la sensación de volver a pisar el césped, además con mi mejor guía en estos momentos y que es demasiado lista, está aprendiendo del mejor defensa, y me ha hecho una falta en el saque”, explicó simpático Cantero, que acabó en el césped en tan emotivo momento, y tras el que el presidente taronja, Víctor Ventosa, le hizo entrega de una camiseta del Torrent C.F. en su temporada del centenario con el nombre del deportista torrentino a la espalda.

"La recibo con mucho orgullo y cariño también, me la voy a poner en cada entrenamiento con el equipo", comentó Pablo, que valoró así la sexta plaza de la selección española de Fútbol-5 para ciegos en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020: “La sensación ha sido agridulce, íbamos con toda la energía, dos años de entrenamientos, porque se ha alargado por la pandemia, con un grupo de selecciones muy potentes pero con la intención de haber pasado a semis. No ha podido ser en esta ocasión, así que se queda pendiente para París.”

“Pablo es un ejemplo de superación, de motivación, valores, esfuerzo y sacrificio. Después del problema que tuvo y de ver cómo lo ha superado, es un gran ejemplo para los niños de la escuela, para que sepan que si se quiere, con ímpetu y constancia se puede llegar muy lejos, y qué mejor que rendirle homenaje en un partido tan bonito, el primero del Torrent C.F. en el San Gregorio en el año del centenario”, resaltó Ventosa antes del 1-1 con el que acabó el encuentro entre los de Ángel López y el Callosa Deportiva C.F.

Pasado taronja

Un tumor cerebral privó a Pablo Cantero de la vista en octubre de 2005, cuando jugaba en la categoría alevín del Torrent C.F., en su segunda temporada en la entidad, después de haber probado el judo y convencer a sus padres de que le inscribieran en el club torrentino para desarrollar su gran pasión por el fútbol. Era delantero.

“Era un Pablo rubio, más clarito el pelo, estaba más cerca del área rival, pendiente de marcar. Ahora estoy pendiente de que no nos metan gol, en la defensa. Aún me queda margen de mejora como deportista y futbolista con discapacidad, y tiraremos hacia arriba, a ver si meto algún gol que nos dé la victoria en París”, recordó el deportista torrentino, de 27 años, que hace dos se enroló en el fútbol adaptado después de años y éxitos con el atletismo, deporte que le permitió mejorar sus habilidades cognitivas como invidente de cara a la práctica deportiva pero con el que no le alcanzó para estar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. El fútbol adaptado la he permitido volver a disfrutar de su amor por el balón y cumplir su sueño de estar en unos Juegos.

El futbolista, que actualmente trabaja como psicólogo en la ONCE, en Toledo, tiene claro cómo le gustaría volver a pisar el césped del San Gregorio: “Esperemos que el deporte adaptado continúe su avance en la práctica y que el San Gregorio pudiera ser otra vez mi casa con esta elástica.”