Ferran Torres fue, sin duda, el hombre de la noche en San Siro. El futbolista valenciano, situado en la posición de delantero centro, una zona en la que ha aprendido a ser letal en el Manchester City de la mano de Pep Guardiola, derrumbó la defensa italiana con dos remates que habría firmado el mismísimo Vieri, por poner una referencia italiana.

La GRAN REFERENCIA

No es la primera vez que lo hace porque Ferran Torres se ha convertido en la gran referencia goleadora de la selección española. Sobre todo en la UEFA Nations League, donde ayer anotó dos goles más que sumar a su cuenta particular. En total ha anotado seis tantos en esta competición en un total de siete partidos. De hecho, el valenciano fue clave para que España estuviera en esta Final Four de la competición que se está disputando en Italia porque fue el autor de tres goles ante Alemania (Neuer le sufrió en primera persona), pero también logró otro más ante Ucrania. La víctima ayer fue Donarumma, que recibió un doblete del ex del Valencia.

Ambos a centros espectaculares y precisos de Oyarzabal. El primero llegó a los diecisite minutos con un remate de primeras con el interior de la derecha que colocó pegado al palo. Una barbaridad llena de técnica y precisión. En el segundo, en el descuento del primer tiempo, repitió cualidades, pero esta vez con la cabeza. Remató el centro de su compañero también pegado al palo, en este caso el contrario. A España no le faltan nueves.