Su equipo está llamando mucho la atención y es un entrenador al que ya siguen los clubes potentes del fútbol de bronce del fútbol español, por su método, estilo de juego y personalidad para dirigir. Es Marc García, el entrenador de la Alzira, el técnico revelación de la categoría, donde su equipo pasa por su mejor momento, a cuatro puntos de los lugares de ascenso, después de estar en descenso a noviembre.

«Lo que hicimos, mi staff y yo, porque si no no sería posible, es marcar objetivos muy a corto plazo y concienciarnos que el cambio no iba a ser de un día para otro», destacó el preparador valenciano, que se enfrenta al Teruel, equipo invicto este curso en Segunda Federación.

📺 En enero de 2011 fue la última vez que visitamos Pinilla, donde nos impusimos al @TeruelCd por la mínima, 0-1, con un cabezazo inapelable de Pablo Vidal.



⚽️ Este domingo, 12 años después volvemos a Teruel con el objetivo de seguir sumando de ➕3⃣.



¡VAMOS! ❤️ pic.twitter.com/x4sUaOAoS1 — UD Alzira (@UDAlzira) 8 de febrero de 2023

Respecto a las aspiraciones del club, García subrayó que «el Alzira tiene que estar cuanto más lejos del descenso, mejor». «Y si dentro de tres meses podemos hablar de otra cosa, mejor», recalcó. Una de las claves de la mejora del equipo «es la versatilidad, el saber qué hacer cuánto tenemos el balón y cuando no, cuando lo perdemos y cuando lo robamos».

ADN del Alzira

La apuesta por jugadores jóvenes va en «el ADN del club» y esto «tiene sus pros y sus contras». «Son jugadores que no tienen miedo de nada. El que tenemos que hacer es trabajar los pros y evitar las contras». Precisamente, a pesar de que García subió al primer equipo en noviembre, ya tenía relación con sus futbolistas.

«La verdad es que ha sido todo muy rápido estos dos últimos años en el que fui analista y segundo entrenador, y a muchos de los jugadores ya los conocía de esta etapa», recordó el técnico valenciano.

En cuanto a su calendario, visita el próximo sábado, y tiene que enfrentarse en las próximas semanas a rivales directos por el ascenso, García no pierde los nervios. «El que intentamos es darle la mayor normalidad posible», concluyó el entrenador de la Alzira.