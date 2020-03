El Ebro se queda con los tres puntos tras derrotar 1-2 al At. Levante

El Ebro ganó al At. Levante 1-2 durante el partido celebrado este domingo en el Ciudad Deportiva de Buñol. Ambos equipos venían de vencer sus últimos encuentros. El At. Levante llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras ganar fuera de casa por un marcador de 0-1 al FC Andorra. Por parte del equipo visitante, el Ebro venía de vencer 2-1 en su feudo al Villarreal B en el último partido celebrado. Con este buen resultado, el conjunto zaragozano es décimo, mientras que el At. Levante es duodécimo al terminar el duelo.

El primer equipo en marcar fue el Ebro, que estrenó el marcador gracias a un tanto de Jesús Rubio a los 16 minutos. Empató el At. Levante a través de un gol de Soberón instantes antes del pitido final, en el 40, terminando de esta manera el primer tiempo con el resultado de 1-1.

Después de la pausa de la primera parte llegó el gol para el conjunto zaragozano, que se adelantó gracias al gol de Emaná a los 58 minutos. Finalmente, el partido llegó a su fin con un 1-2 en el luminoso.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas del At. Levante que entraron al partido fueron Monterde y Ontiveros en sustitución de Ferni y Kochorashvili, mientras que los cambios del Ebro fueron Fran García, González y Palomares, que entraron para reemplazar a Alfonso Fernández, Juampa y Jesús Rubio.

El árbitro amonestó con tarjeta amarilla a Eliseo y Arturo Molina por parte del At. Levante y a Loscos y Espín por parte del equipo zaragozano.

Con esta victoria, el Ebro asciende hasta los 36 puntos y se coloca en el décimo puesto de la clasificación. Por su parte, el At. Levante se mantiene con los 35 puntos con los que llegaba a esta jornada de la competición.

La próxima jornada el equipo jugará a domicilio contra el Cornellà, mientras que el Ebro se enfrentará en su estadio al Hércules.