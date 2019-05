Griezmann y Rodrigo

Confirmada la salida de Griezmann del Atlético y no confirmada todavía pero se da por segura su llegada al FC Barcelona, la siguiente pregunta es qué movimientos va a haber con respecto a Rodrigo Moreno, que ha estado en la agenda de ambos equipos en función de La Decisión II del francés, que por fin conocemos. El futuro del delantero del Valencia CF, una vez pase la final de la Copa, volverá a estar de nuevo sobre la mesa, tanto si el equipo está en Champions como si no. Hace un año el club pudo haberlo vendido aunque no por una cifra no todo lo espectacular que se pueda pensar, aunque al final se mantuvo firme en el escenario del mercado y el futbolista se quedó. Está por ver cuál es la estrategia de este verano, esa es la clave, eso y lo que piensa el jugador, que ha cumplido ya su quinta temporada en Mestalla.

Volando pasa el tiempo cuando hablamos de años y sin embargo parece que no cuando se trata de los pocos días que faltan para estas dos finales que le quedan al Valencia CF. El club tomaba este martes una decisión difícil, excluir a toda la Grada Joven del desplazamiento a Valladolid. Pagan justos por pecadores, una lástima pero la vida es así. Animar es animar, la violencia y toda esa serie de conductas que el club denuncia haber observado no caben aquí. La lucha contra todo esto es lo primero.

