De vender a Rodrigo a querer fichar a Cancelo

Suceden cosas que llevan a plantearse hasta qué punto el desencuentro del pasado verano con el máximo accionista acabó por condicionarlo todo, por supuesto la confección final de la plantilla y más cosas que finalmente no ocurrieron de puro milagro, como la salida de Rodrigo Moreno. Resulta que al máximo accionista del Valencia CF le han dicho que eso de traer cedido a Cancelo es prácticamente imposible porque el Manchester City no quiere, y sin embargo ahí tenemos a Peter Lim insistiendo porque quiere traer en enero el mejor lateral derecho posible para reforzar el equipo. Y no es que lo diga él, que también, porque en el club todos están convencidos de que ese hombre sería Joao Cancelo.

Si nos vamos por un instante a aquellos últimos días de agosto, después de un verano en el que el máximo accionista bloqueó las operaciones que más tenían que ver con el criterio del entonces entrenador, que era Marcelino, se planteó a última hora la necesidad de fichar un lateral derecho por la lesión de Piccini. Antes de caer el italiano, en el club ya tenían claro que iba a venir Thierry Correia como futbolista joven y apuesta de futuro, para ser alternativa contando además con que Daniel Wass también podía jugar ahí. Pero después de la lesión había que mover ficha, tanto Marcelino como Mateu cambiaron de idea porque había que traer un jugador preparado para rendir ya en un puesto que se quedaba con un déficit importante. Lim aprobó lo de Thierry, pero el otro lateral derecho nunca llegó. Puede que fuera porque no hubo tiempo para hacer todas las gestiones, pero también porque el máximo accionista no se lo quiso dar a Marcelino.

Pero Marcelino se fue, llegó Albert Celades y resulta que después de pasar por momentos realmente complicados el Valencia CF se ha metido en octavos de final de la Champions League eliminando al Ajax, que tiene todas las opciones de llegar como mínimo a cuartos porque ha evitado en el sorteo a todos los favoritos y que estamos a pocos días de que se abra la ventana de fichajes de invierno. Y tenemos a Peter Lim, el mismo que le quería vender al Atlético de Madrid nada menos que a Rodrigo Moreno con La Liga ya comenzada, removiendo cielo y tierra para traerle a Celades al lateral que todos quieren, a pesar de que es seguramente el más difícil. Las cosas del fútbol.