L’Alqueria del Basket es la casa del baloncesto europeo de formación. Cada semana las instalaciones se llenan de actividades y competiciones abiertas a todo el mundo para seguir fomentando la práctica del baloncesto. Por este motivo, el club lanza nuevo servicio de envío de información sobre L'Alqueria gratuito a través de WhatsApp para que todos los interesados en participar conozcan de forma más fácil y directa todas estas actividades y competiciones.

Ya sean torneos 5x5 o 3x3, nuevas ediciones de la Liga Senior, ligas de verano, etc., cualquier persona interesada en recibir información para participar podrá hacerlo directamente en su móvil. Además, si cualquier aficionado no tiene todavía equipo o un grupo de personas no son suficientes para formar uno, el servicio puede ayudar a encontrar equipo o completar el que ya se tiene.

Inscribirse es muy fácil:

Memoriza el número 683 16 83 11 con el nombre de “WhatsApp de Competiciones de L’Alqueria” o cualquier otro nombre que desees. Escribe para solicitar el servicio. Acepta la política de privacidad.

Además, esta misma en L'Alqueria se abren las inscripciones para la segunda parte de la Liga Senior femenina. Los equipos o jugadoras interesadas en participar en la mejor liga amateur, con estadísticas en directo cortesía de NBN23 y en las mejores instalaciones posibles, pueden hacerlo ya. La fecha límite para apuntarse es este jueves y pueden hacerlo mandando un correo a ligasbasket@alqueriadelbasket.com, tmonzo@alqueriadelbasket.com o contactando al número de teléfono 615 55 73 77.