El Infantil A femenino de Valencia Basket puso rumbo a Zaragoza para arrancar la aventura de la Minicopa LF Endesa a partir de este viernes, donde se disputa en paralelo a la Copa de la Reina, torneo en el que las mayores ya están en semifinales tras imponerse en la tarde del jueves al Movistar Estudiantes. En la Miicopa participan los equipos infantiles de todos los clubes que forman la LF Endesa, además de los clubes zaragozanos El Olivar y Stadium Casablanca. El Valencia Basket ganó en Salamanca la edición celebrada en 2020.

Grupos

Las 'taronja' están encuadradas en el grupo A, que está completado por el CB El Olivar, Movistar Estudiantes y SPAR Gran Canaria. El grupo B lo forman Casademont Zaragoza, Innova-tsn Leganés, Comeplastic Araski y Tenerife. El grupo C lo forman Bàsquet Girona Uni, Sedis La Lola, Barça CBS y Lointek Gernika. El grupo D lo cierran Perfumerías Avenida, IDK Euskotren, Stadium Casablanca y Hozono Global Jairis.

Sistema de competición

El viernes se jugarán todos los partidos de la fase de grupos, un total de tres prácticamente consecutivos a tiempo corrido. El primero de cada grupo se clasificará para las semifinales y el resto de los equipos participantes jugarán entre sí para completar el resto de las posiciones del torneo. Estos partidos se disputarán el sábado por la mañana. La final será en el Pabellón Príncipe Felipe el domingo 2 a las 12:30 h.

Horarios del Valencia BC

Viernes 31 – Estadio El Olivar, Pabellón Central Pista 1

09:00h – Valencia Basket vs El Olivar

11:30h –Valencia Basket vs Movistar Estudiantes

14:00h – Spar Gran Canaria vs Valencia Basket

Sábado 1

9:00h Semifinal 1 – 1º Grupo A vs 1º Grupo B (El Olivar Pista 1)

9:00h Semifinal 2 – 1º Grupo C vs 1º Grupo D (El Olivar Pista 3)9:00h 13º-16º – 4º Grupo A vs 4º Grupo B (El Olivar Pista 2)

9:30h 5º-8º– 2º Grupo A vs 2º Grupo B (Stadium Casablanca Pista 2)

9:30h 9º-12º – 3º Grupo A vs 3º Grupo B (Stadium Casablanca Pista 3)

12:30h 3º-4º puesto (CDM La Granja)

Domingo 2 – Pabellón Príncipe Felipe

12:30h Final – Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2

Consulta los horarios completos aquí.

Público

La asistencia de público a todos los partidos de la Minicopa LF Endesa en los tres pabellones es libre hasta completar el aforo disponible en la instalación.

Precedentes

Desde el ascenso del primer equipo femenino del Valencia Basket a la LF Endesa, el infantil 'taronja' ha tenido la oportunidad de participar en la Minicopa en tres ocasiones. Los equipos participantes en este torneo son todos los infantiles de los clubes que forman la LF Endesa. La primera participación fue en Vitoria en 2019 en la que el equipo que dirigía Laura Cucarella quedó en sexta posición. Un año más tarde, en Salamanca 2020, el Valencia Basket que estaba bajo los mandos de Laura Lago, levantó el primer título de Minicopa en la historia del club. Un equipo en el que estaba una jovencísima Awa Fam, que solo dos años después ya estaba jugando con el primer equipo la Copa de la Reina. Hace dos temporadas no se celebró a causa del Covid 19. La campaña pasada, que tuvo lugar en L’Alqueria, el combinado de Laura Cucarella finalizó en sexto lugar.

Partidos por streaming

Habrá streaming de todos los partidos, que se podrán ver en directo, previo registro, en la plataforma de la federación Canal FEB a través de este enlace https://canalfeb.tv/minicopa23.

Este es el 'roster' con el que competirá desde este viernes el Infantil A del Valencia BC