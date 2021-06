Pese a que Quico Catalán dijo la semana pasada en rueda de prensa que la salida de Toño no se había ejecutado todavía (la cláusula para romper su contrato), la decisión del Levante de no contar con el lateral zurdo la próxima campaña es firme. Hasta tal punto es así que el futbolista ya está en la agenda de numerosos clubes que se han interesado por sus servicios. No tendrán que hablar con el Levante ya que el jugador cuando salga será un agente libre. De hecho es en esas circunstancias en las que Toño interesa a dos equipos que la próxima campaña serán rivales del Levante en la competición liguera y quién sabe si también por objetivos concretos.

De momento el RCDE Espanyol que acaba de regresar a la máxima categoría del fútbol español y el Atlético Osasuna, a priori un equipo llamado a lucha por objetivos muy similares a los del Levante, estarían dispuestos a abordar su contratación si se logra un acuerdo económico con el futbolista. El Levante paralelamente va haciendo camino y después de haber peinado el mercado extranjero ase ha centrado ahora en el mercado nacional de Segunda División (LaLiga SmartBank) para intentar encontrar un futbolista que exija más a Carlos Clerc y que además no tenga un precio ni un salario excesivamente elevados. Fran García (21), Enric Franquesa (24), Álex Muñoz (26) y Javi Jiménez (25) son algunos de los seguidos.