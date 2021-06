Al Levante UD FS se le escapó un primer título de Liga que mereció ante un Barça que de la manera más cruel empató en el último minuto un partido que tenían ganado los de Diego Ríos, igual que luego en la prórroga después de que volvieran a adelantarse los granotas. En los penaltis no se repitió la suerte de hace una semana, y tras once lanzamientos y un fallo por cada equipo, Dídac detuvo el de Esteban y dio la quinta Liga a los blaugrana, que habían perdido tres finales esta temporada.

El Levante arrancó con ocasiones menos claras que las de su rival, que sí vieron las manos o los pies del portero valenciano Fede, todo lo contrario que Dídac, que apenas tuvo que intervenir en los primeros diez minutos ante disparos desviados o que despejaron los jugadores del Barça.

Fue una primera parte de alternativas, con los dos equipos muy serios sobre la pista azul, aunque desde muy pronto se plantaron los granotas con dos faltas de equipo, un pequeño lastre que se equilibró con el paso de los minutos, y con una mano de Esquerdinha pasó a liderar el Barça (3-2). En el minuto 10 Dídac sacó la primera con la pierna izquierda a disparo escorado de Esteban.

El Levante UD FS la tuvo a balón parado con Roger en corto para Rafa Usín cuyo chut lo tocó ligeramente Maxi. Un disparo lejano de Adolfo lo trató de emular Rafa Usín desde su campo ante un Dídac muy adelantado, pero el balón se fue por encima de la portería. A la contra, el Barça metió el susto en el cuerpo a los valencianos con un disparo de Ximbinha al palo ante la salida de Fede (m.12), sin duda la más clara de un Barça que alcanzó la cuarta falta de equipo (a partir de la sexta se concede al rival un doble penalti). A balón parado, Rafa Usín no acertó a colocar desde la derecha, y poco después probó desde 20 metros, desviado por poco.

El Levante UD FS insistía con balones a su pívot Pedro Toro, que a los 15 minutos tenía que abandonar la pista con molestias en un tobillo tocado desde el primer partido de la final. Fede salvó al Levante en su salida ante Ferrao, quien no pudo finalizar por partida doble. Esteban lo intentó en jugada individual al borde del área, y Maxi de volea. Pero un nuevo susto llegó en una acción individual de Dyego, que cruzó el balón ante la portería de Fede sin que encuentrara rematador. Rubi Lemos chutó al travesaño antes de que Pedro Toro volviera a entrar recuperado del tobillo y con la quinta falta del Barça a menos de dos minutos para el descanso y un tiempo muerto para ajustar la estrategia. Pedro Toro y Tolrá se llevaron sendas amarillas por cortar una contra peligrosísima que puso el empate a cinco faltas. Fede despejó otro chut lejano, igual que Dídac a disparo de Rivillos en carrera.

Sobraron 48 segundos

Tras una primera mitad con alternativas para cada equipo y con los porteros erigidos en protagonistas, algo más Fede que Dídac, el Levante UDFS se adelantó a balón parado nada más reanudarse el partido. Saque de esquina, volea de Maxi que no pudo atajar Dídac ante un Pedro Toro que no perdonó:0-1. A pesar del resultado a favor, DiegoRíos sorprendió al rival con juego de cinco para restarse presión, y Rivillos tuvo el 0-2, antes de que a la contra Rubi forzara la segunda amarilla de Coelho, expulsado, y que dejó dos minutos en inferioridad al Barça. Pero Pedro Toro, Rivillos en dos ocasiones y Rafa no pudieron aumentar la ventaja ante un rival totalmente encerrado.

Con el Barça volcado Fede se agigantó ante Ferrao, Aicardo,Dídac y Esquerdinha, un asedio sin premio para los blaugrana, incluso Dídac desde su portería la envío a la cruceta. A cuatro minutos para el final y con cuatro faltas el Levante, Andreu Plaza pidió tiempo muerto, pues los granotas habían puesto a su equipo contra las cuerdas, y salió ahora sí con portero jugador, mientras Fede no dejaba de animar a los suyos. Pero cuando ya se acariciaba el título, a 48 segundos, Daniel transformó tras pase de Marcenio. Un gol que acabó forzando la prórroga.

Con juego de cinco igual que hace una semana, y tras un eterno rondo, Rafa Usín se sacó un trallazo que sorprendió a Dídac para adelentar de nuevo al Levante, con cuatro minutos y medio por delante. En la segunda mitad, el Barça supo abrir la defensa granota para que Matheus marcara a placer el 2-2. El Levante tuvo la última posesión de cinco, pero el partido estaba condenado a los penaltis. Como una semana atrás. Fallaron Pedro Toro y Esquerdinha. Y en la muerte súbita acertó Daniel pero no Esteban. Subcampeones, pero con la cabeza bien alta, como señaló el capitán Carlos Márquez al recibir el trofeo en su último partido con el Levante UD FS tras nueve temporadas.