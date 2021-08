Se hizo esperar pero finalmente ya están presentadas las nuevas caras del Levante UD para la temporada 2021/2022. Los futbolistas hablaron en una rueda de prensa en la que también se aprovechó para preguntarle al presidente sobre diversos temas relativos al mercado y al posible acuerdo LaLiga-CVC. Los tres futbolistas ya han debutado en partido amistoso con la camiseta granota.

Para Roberto Soldado. Cuáles son tus expectativas en el Levante:

Mis expectativas son las de dar los máximo, exprimirnos individualmente, entregarnos cada semana para que la gente se sienta orgullosa en cada partido. En eso vamos a trabajar día a día, ser un equipo ganador, que es lo quiere la gente. Voy a aportar experiencia y trabajo. El principal objetivo es la permanencia pero queremos ver cuál es nuestro techo.

Para Quico Catalán. Qué ha cambiado para que ahora sí se pueda firmar a Soldado:

En aquel momento teníamos a un jugador, Borja Mayoral, y nuestro deseo era que borja siguiera un segundo año. Ante la posibilidad de que viniera Roberto, priorizamos aquella situación por el compromiso con Borja. Al final se ha podido dar ahora y estamos orgullosos de que venga Soldado a aportar toda la experiencia y talento al club. Estamos encantados con la operación. Fue sencillo porque ambos queríamos lo mismo.

Para Quico Catalán. Está preocupado por las inscripciones:

Estamos en una fase de construir plantillas, de inscripciones. Estamos con dificultades, pero estoy convencido de que el sábado en Cádiz estarán todos los jugadores a disposición del mister.

Para Soldado. Cómo fue el proceso de fichar por el Levante:

Fue todo muy rápido pero lo tenia claro. Yo estaba muy a gusto en Granada pero sabía que me venía para casa. Tuve esta posibilidad, la de un histórico con ganas de seguir creciendo y con mi familia.

Para Franquesa. Cómo afrontáis esta semana marcada por la incertidumbre por las inscripciones:

Es un factor que no depende de nosotros, centramos nuestros esfuerzos en entrenar bien y preparar los partidos, estamos convencidos de que se puede solucionar y nuestro objetivo es preparar bien el partido

Para Quico Catalán. La fórmula exacta para las inscripciones:

La dificultad es evidente, el año pasado nos esperamos al ultimo momento para cuadrar las piezas. Vamos a intentar por todos los medios que sea como estoy diciendo. Vamos a hacer todos los esfuerzos en que estén disponibles. Para los jugadores esto es un mensaje de tranquilidad. No pueden perder la ilusión.

Feeling con Paco López.

Soldado:

Las sensaciones son muy positivas, hay un bloque muy sólido en el vestuario. La adaptación es mucho más fácil para nosotros cuando el cuerpo técnico conoce el vestuario. Ya había coincidido con Paco y sabe manejar bien el vestuario y sabe lo que puede sacar de cada uno y tiene conexión con el vestuario.

Roger Brugué:

Me ha sorprendido el buen rollo del equipo, hay mucha humildad en el grupo.

Para Quico. Sobre el acuerdo con CVC:

La operación esperemos que se apruebe el jueves porque tiene el apoyo de la mayoría de los clubes, es una operación magnifica para los clubes. Es un compañero de viaje excepcional para hacernos crecer a todos. Tiene objetivos muy concretos, a corto plazo es ayudar a los clubes a ser más competitivos en el mercado. Estamos convencidos de la idoneidad de la operación. El dinero llegaría en diferentes momentos, en octubre sería el primero. En el Levante recibiríamos en torno a 70 millones de euros, si al final las cifras se confirman, vamos a esperar que todo se materialice, esto va a llevar a la liga a crecer mas de lo que haría por sus medios. Nosotros no vendemos ni hipotecamos nada, hacemos partícipe de un negocio a un compañero para que nos haga más fuertes.

Para Brugué. Salto a primera:

Lo afronto con ilusión, con trabajo y humildad, le tengo mucho respeto pero ningún miedo.

Desenvolverse en otras posiciones:

Brugué:

He jugado en las cuatro posiciones de arriba y dónde el mister me necesite lo daré todo.

Franquesa:

Siempre he jugado de lateral en linea de cuatro aunque el año pasado jugué de carrilero y me gustó, ya sea linea de 4 o 5, todo lo que sea jugar y aportar bienvenido será.

Para Quico. Sobre posibles salidas:

Estamos dispuestos a escuchar ofertas por jugadores y ellos lo saben, si se da la opción donde todas las partes estemos a gusto, la abordaremos, y si no, no. Tenemos que tener paciencia para que se reactive el mercado que está parado.

Para Quico. Opciones si no se llega al acuerdo con CVC:

Son cosas que quedan en la gestión interna nuestra, aunque estoy seguro de que se va a aprobar, y si no se da buscaremos otras soluciones

Para Quico. Prioridad en el mercado:

La prioridad es que salga gente, si no salen es imposible que entre gente. Somos los jugadores que somos y de momento es imposible que entre gente.

Para Quico. Posibilidad del acuerdo sin Madrid y Barça:

No es la primera vez que hay unanimidad salvo los dos grandes, es algo a lo que nos hemos enfrentado ya, no nos tiene que preocupar. Es una pena pero son compañeros nuestros y juntos tenemos que crecer, ojalá estuviéramos más unidos pero esto no nos puede arrugar al resto de clubes a un proyecto que nos va a hacer mucho más fuertes.

Para Soldado. Vuelta a casa:

Lo más importante es que voy a seguir haciendo lo que más me gusta. Me hace muy feliz que al estar en casa, después de cada partido voy a poder ir con mis amigos a tomar algo.

Para Quico. Sobre la situación de Campaña y Pepelu:

El caso de campaña, en ningún momento se ha valorado exclusivamente una cesión. Otra cosa es que puedan darse traspasos que lleven consigo un cesión previa, pero tiene que ser obligatoria. En cuanto a Pepelu, ha vuelto, está con el primer equipo y es una situación que tiene que ir hacia algún sitio. Podría salir y también podría renovar. Ojalá se dé el mejor escenario posible, a mí me encantaría que siguiera, pero igual en otros clubes tiene más opciones de jugar.