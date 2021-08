El técnico granota se ha referido a la discusión que tuvo con Vezo en Elx a la cual le ha restado hierro. El técnico asegura que su suplencia en Cádiz no se debió a ese episodio y se ha referido a "estados de forma": "A ver, con Vezo no pasa absolutamente nada. Primero dejar claro que cada temporada es el central que más partidos ha jugado. La pasada, la anterior y la anterior. No deja de ser un jugador más como cualquier otro y hay competencia y estados de forma. Sea Vezo, sea Campaña o Morales. Si hay algo bueno en esta plantilla desde la exigencia es el 'curro', el trabajar y el buen rollo y precisamente con jugadores tenemos tal confianza. Aquello fue a raíz de una acción en la que me encanta que se tomen decisiones y se cabree, fue por eso, porque me encanta. Pero esto pasa y al día siguiente no pasa nada. Pero quiero dejar claro que la suplencia no obedece a la discusión que hubo entre nosotros".