Paco López salió a rueda de prensa cabizbajo, consciente de que su equipo perdió una oportunidad de oro para ganar y sabiendo que a su equipo le falta picardía para cerrar los partidos. Pese a ello, manda tranquilidad al ser la cuarta jornada.

¿Qué ha pasado?

El gol viene de una acción nuestra en la que nos metíamos dentro de área. No finalizas esa jugada y nos dan la contra. Un desajuste y falta de marcaje nos ha llevado a no ganar el partido tal y como esperábamos.

El equipo no cierra los partidos

En el partido de hoy nos sigue faltando más picardía. Hemos tenido situaciones donde podían. Cuando te empatan así tenemos que seguir aprendiendo de estas cosas. Tratar de encontrar ese equilibrio emocional. La ansiedad de querer ganar se nota. Hay que tratar de ganar haciendo las cosas bien desde el principio.

Mala suerte

Hoy ha sido el peor partido de los cuatro, el más feo. Me duele porque nos hubiésemos llevado la victoria no hubiésemos sido nosotros. El miedo a perder nos ha pasado factura. Hay que aprender de esas cosas porque queda todavía mucha liga.

Sin pivote

Nos hemos puesto ganando y el cambio lo hemos hecho por un medio mas posicional. Creo que eso no ha salido mal. Tener a Campaña y Melero dentro son jugadores que te dan pausa con balón ante posibles presiones del rayo altas. Cuando hemos tenido esos mediocentros posicionales no defendía bien. Nos ha faltado tranquilidad para enlazar más pases y llegar con más claridad.

Campaña y Róber lesionados

Campaña ha sufrido una lesión de gemelo, ha sufrido un pinchazo. Rober nos iba avisando que se le estaba cargando el isquio hasta que nos ha dicho que no podía más.

Futbolistas de la cantera. ¿Tendrán más presencia?

Trabajan y están como todos los demás.

¿Se abre un periodo de crisis?

Hay que seguir trabajando. Estamos en la cuarta jornada y hay que aprender de los errores. Sacar conclusiones positivas y negativas. Queda un mundo y lo importante es centrarse en el trabajo.

No sale nada bien

No ha ayudado el campo, no es excusa, pero no hemos estado finos con balón. En la primera parte hemos tenido momentos. Este equipo sufre mucho en últimos metros, lo pasamos mal cuando no finalizamos jugadas.