Quico Catalán desveló que, en las últimas horas del mercado de fichajes, apareció una opción interesante que no fructificó. El futbolista es Mounir Chouiar, quien pertenecía al Dijon y que finalmente recaló en Turquía, de la mano del Yeni Malatyaspor, tras no llegar a un acuerdo con el conjunto de Orriols. El objetivo prioritario fue Óscar Plano, pero las exigencias económicas hicieron que la dirección deportiva mirase otras posibilidades. Pese a que se intentó, no se pudo llegar a un acuerdo para que Chouiar jugase de azulgrana.

«El último día de mercado, después de pelear por Óscar Plano, se abrió una vía de negociación y se abre porque él es sub-23. Y hay una licencia libre en el filial. En ese momento, Ferni no quiere seguir en el filial cuando se le ofrece esa posibilidad. Al final no llegamos a poder materializar la incorporación en tiempo y forma», reconoció.