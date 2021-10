Dani Cárdenas es uno de los nombres propios del Levante en el apartado de lesiones que lleva lastrando a los de Orriols desde inicio de temporada. El canterano, quien ya tiene a sus espaldas kilómetros en Primera División y que tendrá que trabajar bajo la mirada de un nuevo cuerpo técnico para ganarse el puesto, sufrió un percance en forma de lesión a dos días del enfrentamiento contra el Barça. Unas molestias musculares en el recto interno del muslo izquierdo le apartaron de la dinámica competitiva, pero siete días más tarde entrenó y entró en la convocatoria para viajar a Palma de Mallorca. Sin embargo, y pese a que evolucionó de manera muy favorable, el meta no se encontró en plenas condiciones físicas para afrontar el encuentro.

El motivo por el que Cárdenas acudió a la cita en Son Moix vestido de corto fue puramente personal. El nacido en Terrassa, consciente del delicado momento en el que afrontaba el partido tanto su equipo como Paco López, quiso forzar para estar con sus compañeros y dar aliento para conseguir una victoria que no solo no se logró, sino que supuso el punto y final a una era de cuatro años y medio del técnico de Silla al frente del Levante. De hecho, seis días antes, y cuarenta y ocho horas después de conocer el alcance de su lesión, se desplazó al Camp Nou con la misma finalidad: estar al lado de los suyos. El Levante cavó su propia tumba cayendo derrotado en ambos compromisos, pero el guardameta, aunque no pudo ayudar desde el terreno de juego, no dejó solo al equipo. Pese a ello, se espera que esté disponible y físicamente al cien por cien de cara al encuentro contra el Getafe, donde se estrenará Javier Pereira como técnico levantinista a la espera de saber quién será definitivamente el entrenador de porteros.

No obstante, el club levantinista ha recibido, en las últimas fechas, actos en beneficio del club procedentes de Dani Cárdenas, a quien quieren atar en corto desde el pasado mes de marzo con una renovación de contrato. Para facilitar las maniobras con las que el Levante peleó para alcanzar equilibrio económico, el canterano decidió, por propia voluntad, coger ficha y dorsal del filial. Movimiento al que se sumó también Aitor Fernández cambiando el '13' por el '1' para poder abordar el fichaje de Mustafi. Quico Catalán, de manera pública, quiso dar las gracias a ambos, al igual que a Cantero, quien mantiene su licencia del segundo equipo. «Quiero aprovechar para dar las gracias a Dani, Aitor y Cantero. Dani y Aitor porque Dani se puso a disposición del club desde el primer momento, y en el caso de Aitor a la hora de cambiar de dorsal la predisposición fue máxima», dijo el presidente del Levante.