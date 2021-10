El regreso de Rubén Rochina al Ciutat de València se da cuatro meses después de poner punto y final a una etapa de tres temporadas y media que rememora de manera positiva. Granada, la que considera su casa, le dio la oportunidad de continuar en la élite, aunque su deseo fue el de seguir vistiendo de azulgrana. No obstante, en el que será un encuentro especial para él, dará el máximo por llevarse la victoria hacia tierras andaluzas. Aunque si marca, no lo celebrará.

¿Cómo está?

La verdad que muy bien. Después de haberme incorporado tarde y no haber hecho pretemporada me encuentro bastante bien e integrado en el equipo.

¿Cómo estáis gestionando el pasar de jugar en Europa a pelear por no descender de un año hacia otro?

Hay que ser realistas. Lo que hizo el Granada en su momento tiene mucho mérito y fue algo muy bonito, pero hay que ser conscientes de que seguramente no sea la realidad del club. Hay muchos equipos con mayor presupuesto y que se supone que tienen que aspirar a esos objetivos. Es algo que nos gustaría repetir, pero sabemos de la dificultad que tiene. Lo primero, para un club como Granada, el objetivo va a ser siempre la permanencia.

¿Cómo está yendo su readaptación a Granada?

Empecé mucho mejor de lo que me esperaba. Era una incógnita después de estar tres meses entrenando sin equipo y en solitario. No sabía cuánto tiempo podía tardar en integrarme, entrar con el equipo, disfrutar de noventa minutos… A día de hoy, en ese aspecto, estoy muy contento.

¿Qué quiere Robert Moreno colocándole de extremo? Siempre le hemos visto rondar por la mediapunta.

Es un poco también como he jugado en el Levante en los últimos años. Estamos jugando con 4-4-2. No me pide que me quede abierto en banda, sino que me da la libertad para poder ir por dentro a jugar. Es el mismo rol que tuve mientras jugué en el Levante.

¿Prefiere jugar por dentro o por fuera?

Me da igual. Mientras tenga la oportunidad para entrar en espacios interiores… Si quieren que me quede pegado en línea y abriendo el campo entiendo que no tengo mi mayor virtud. Desde que juego en esa posición, a día de hoy ningún entrenador me ha pedido eso, me han dado la libertad para ir hacia zonas interiores. Es donde me siento cómodo.

Lo que no ha perdido es su golpeo de balón. Sigue marcando golazos. Su único tanto este curso fue así.

Hay que probar. Si no se chuta está claro que no se marca (ríe). Soy un jugador que, a la mínima que ve la posibilidad, piensa que hay que chutar para marcar. Si no se hace, se puede generar un saque de esquina o un rechace. Finalizar jugadas siempre es una buena opción.

¿Cómo es Robert Moreno como entrenador?

Es un entrenador que, en primera línea, puede ser que no lleve mucho tiempo, pero siempre ha estado sentado en un banquillo. Hemos visto en otras ocasiones que segundos entrenadores adquieren la misma experiencia que un primero, aunque la mayor diferencia entre uno y uno puede estar en la gestión de grupo y la toma de decisiones. No obstante, en conocimiento futbolístico está muy preparado.

¿A qué quiere jugar?

Estamos intentando adaptarnos un poco a todo. Nos gusta ser protagonistas con balón, pero los resultados tampoco salían. Cuando eso sucede quieres asumir menos riesgos algunas veces, pero con el paso del tiempo, se verá lo que queremos ser: un equipo de posesión y, sobre todo, de ataque.

Mañana tendrá un partido especial…

Está claro... Es un partido trascendental. El Levante está en la zona baja y van a ser unos puntos importantes.

¿Cómo recuerda su etapa en el Levante?

La recuerdo como una de mis mejores etapas. Cuando un futbolista está en casa siempre se siente más cómodo y rendir es más fácil. Fue un ciclo muy bonito, porque conseguir salvar la categoría prácticamente sin sufrir durante tres años y alcanzar unas semifinales de Copa del Rey hace que el recuerdo sea muy positivo.

Además, sus buenos años en el Levante contrastan con su abrupta etapa en Rusia. Para su carrera deportiva supondría un alivio.

Estuve acostumbrado a estar siempre fuera de casa desde joven. Te hace las cosas más fáciles. Pero después de tantos años fuera, cuando tuve la oportunidad, le di valor a la oferta del Levante. Creí que era un momento en el que me venía bien estar cerca de mi familia y de mis amigos. Además, la confianza que el club me dio hizo que me decidiese a firmar.

89 partidos en tres temporadas. ¿Cuál es su mejor recuerdo?

Me quedo con el global. Es verdad que mis primeros seis meses, entre que llegué en invierno, sufrí una lesión y entremedias una expulsión, me quedé con una espina clavada, pero a partir de ahí, los tres cursos siguientes fueron muy buenos. Con cualquier persona que me cruzaba, y también compañeros de otros equipos, me decían que éramos un equipo al que les apetecía ver jugar, que jugaba muy bien al fútbol, que plantaba cara a cualquiera…Pero para mí, lo más importante, que un Levante llegue a las últimas cinco o seis jornadas con la salvación matemáticamente hecha era gratificante. En su momento no se daba el valor que de verdad tiene. Siendo un club humilde lo primero es lo primero. Pero ya te digo… Conseguir todo eso, con una filosofía muy concreta y con un juego atrevido y divertido es con lo que me quedo.

¿Quiso seguir?

Sí. Fue una situación en la que no se llegó a un acuerdo. Nunca pensé que mi etapa en el Levante había acabado. Todo lo contrario. Siempre tuve la esperanza de que se pudiera llegar a un punto de entendimiento, pero en el fútbol pasan estas situaciones. Al final me tocó asumir que era el momento de hacer un cambio. Por suerte, ahora estoy muy contento porque Granada la considero mi casa, donde crecí futbolísticamente y donde me siento muy a gusto.

¿Qué pasó para no llegar a un acuerdo?

La duración del contrato. El Levante quiso dos años y yo pedí tres. Creí que, con treinta recién cumplidos y con el rendimiento que tuve en las últimas temporadas, estaba, a nivel físico, en uno de mis mejores momentos. Entendí que la tranquilidad y la estabilidad la quería encontrar en casa con un contrato de tres años. El Levante consideró que más de dos años era inoportuno y ya está. No fue relacionado ni con tema económicos ni otra situación que salió en su momento. Ninguna fue verdad.

¿Cuántas propuestas tuvo para cambiar de club?

El tema fue lo parado que estuvo el mercado a la hora de que la gente se decidiese a firmar. Llamadas recibí muchas, pero la incertidumbre del fair-play hizo que costara formalizar una operación. Evidentemente tuve unas prioridades en España. Una de ellas era el Granada, por lo que estoy contento de haber llegado a un acuerdo.

¿Por qué tardó tanto en firmar por el Granada?

En su momento salió que ya lo tenía hecho faltando muchísimo tiempo. En el mundo del fútbol salen noticias que no son realidad y perjudican al jugador. Fue simplemente una situación de mercado. El Granada tenía otras prioridades en cuanto a posiciones a reforzar porque les faltaban jugadores. Tenía tranquilidad, porque ellos me transmitían que cuando se pudiese formalizar se haría y así fue.

¿Qué opina de la destitución de Paco López?

Es una opinión personal, pero creo que Paco, en tres años y medio, ha demostrado muchísimo como para tener crédito. El año pasado tuvimos una situación muy parecida y al final fuimos capaces de sacarla adelante. A nivel personal, evidentemente lo hubiese mantenido, pero lo vivo desde la distancia. No sé exactamente si había algo más o no, o simplemente se creía que había que darle aire fresco a la plantilla. Pero, opinión personal, Paco tenía el crédito por todo lo que ha demostrado y por el rendimiento que le sacó a la plantilla durante sus años en el banquillo.

¿Cómo ve al Levante desde la distancia?

Desde el cambio de entrenador, con tanto partido, no he podido verlo, pero está claro que cuando un equipo se mete ahí es una situación difícil. La liga está muy competida, cuesta ganar a cualquier rival y cuesta sumar. Cuando estás en una dinámica así es todo más difícil. Espero que primero nosotros, pero que después ellos, salgan de esta situación y que no pasen apuros. Al Levante le tengo mucho cariño.

Si marca, ¿lo va a celebrar?

No. Siempre que he jugado contra equipos en los que he estado a gusto he intentado tener respeto. Aunque soy de los que piensa que celebrar un gol no es una falta de respeto, al final son estados de ánimo que se viven en un campo. Pero no suelo celebrarlo contra ex equipos.