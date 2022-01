El Levante entra en un periodo fundamental de cara a futuro: segunda vuelta de competición y mercado de fichajes para reforzar la plantilla. Alessio Lisci tiene claro que entra en un periodo "extraño", tal y como apuntó en la rueda de prensa previa a un encuentro contra el Villarreal al que, pese a que no hayan notificado bajas por COVID, saben por dónde meterle mano. "Sabemos quiénes tienen COVID en el Villarreal", dijo el entrenador italiano en una comparecencia en la que habló de muchos temas:

Repaso a las bajas:

Bajas las que sabéis: Mustafi por lesión, Pepelu y Soldado por sanción y los demás se sabrán mañana. Han venido todos bien y veremos hoy que no pase nada.

Extraño el juego de información por COVID:

Creo que alguien se la juega con una partida de ajedrez y otros no. Sabemos quiénes tienen COVID en el Villarreal. Hoy sabréis quiénes están en el entrenamiento.

Villarreal y sus bajas

Sabemos la situación en la que están. El Villarreal por bajas tiene la mejor plantilla de la historia del Villarreal. No tienen problema en baja porque es un equipazo jueguen los que jueguen. Hay una baja muy importante de ellos que sabemos y sobre esa baja ya hemos trabajado.

Planes de partido

Entra en mis planes todo. Va en función a los jugadores disponibles y a los que van en el banquillo. El partido va según cómo avance. Pasó con Melero lo quería en el campo contra el Valencia y, sabiendo que no estaba disponible los noventa minutos, le metí media hora.

Reacción en la segunda vuelta

El parón nos ha venido muy bien porque era importante cortar con el año pasado y por los últimos meses. Este club ha reaccionado en segundas vueltas, pero el agobio de la victoria nos ha llevado a errores. Hay que ir a ganar en Villarreal, pero no es lo único que vale. Hay que salir de abajo cuanto antes.

Suspensión de los partidos por COVID

Hay unas reglas que hay que respetar, no se pueden cambiar en enero. Podemos estar más o menos de acuerdo con el reglamento, pero siempre que la salud esté en el primer plano, hay que respetarlo. No solo por cuestiones deportivas.

Marc Pubill

Ha venido para quedarse cuando se lo merezca. Su nivel lo sabía desde antes y ha respondido bien. Miramón y Coke entrenan muy bien. Coke es un ejemplo para la plantilla porque se esfuerza muy bien. A partir de ahí tomaré mis decisiones, pero Marc va a tener sus mejores y peores partidos. Hay que tener paciencia, pero tiene papeletas para jugar bien.

Mercado de invierno con Alessio como encargado

Estamos funcionando entre todos. Están filtrando jugadores. A partir del filtro firmaremos al que nos entre bien según lo que opinemos. Iremos a por él, no firmaremos por firmar.

Plano psicológico

La plantilla está tranquila porque en los últimos tres partidos hemos estado muy bien pese al resultado. Ante cualquier rival pueden competir y lo han demostrado. Estamos vivos. Hay que quitar presión y siendo consciente de la posición en la clasificación.

Perder piezas importantes en enero

El mercado es muy raro y complicado. Decir lo que va a pasar es imposible. Si algún jugador tiene que salir lo hará a condiciones muy buenas para el club. El Levante está por encima de todo y estaré encantado, aunque somos capaces de no vender. Si hay situaciones buenas lo haremos. Las ventas si están bien hechas son buenas, y si perdemos jugadores clave ficharemos.

Racha del Villarreal

Los equipos es mejor pillarlos sin ir en buena racha, pero es momento para cortar la racha.

Salvación del filial en enero y defensa zurdo

Los jugadores que son necesarios que entren tienen que venir. Hay que ser capaces de ver el potencial de los jugadores. Dependerá de oportunidades de mercado. Un central zurdo es para utilizar diferentes sistemas, la plantilla que tenemos nos limita a la hora de hacer un dibujo.

Responsabilidad como entrenador y de cara al mercado

Esto es fútbol y el mercado me ha gustado mucho siempre. Con un filtro anterior es más fácil. Para mí decidir quién viene y quién no viene es bien, pero se decide entre todos. Si sale mal sale mal, pero si sale bien sale bien. Si lo doy todo en cualquier contexto me dará igual lo que suceda entre comillas, pero mi objetivo es que el objetivo se salve.

Refuerzos para salvarse

Depende de qué significa. Creo que mínimo hay que firmar un jugador de un perfil si sale una opción buena, si no, no porque tenemos buena plantilla para salvarnos.

Argumentos para quedarse en Primera

Mi fuerza son los antecedentes en LaLiga Santander. Otro es lo que me pasó para salvarme en el filial el año pasado, cuando a tres jornadas estábamos a cinco puntos. Con el equipo hemos analizado el calendario y hemos visto que estamos a dos partidos y medio de la salvación.

Cómo ha sido volver y paralelismos con el filial

Volver a Italia ha estado bien, pero por el tema de COVID estaba encerrado en casa. No he visto a mucha gente.