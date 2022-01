David de la Víbora, uno de los talentos más reconocibles de las categorías inferiores del Real Madrid, se encuentra en negociaciones para firmar por el Levante en calidad de cedido hasta final de temporada. El lateral izquierdo, generación del 2003 y canterano del combinado blanco desde el fútbol base, es el objetivo de los granotas para reforzar el carril zurdo de su filial. Sin embargo, según ha podido averiguar SUPER, la falta de fichas en el segundo equipo es uno de los puntos por los que el acuerdo está aún por formalizarse.

La salida del futbolista nacido en Móstoles, pese a que esté muy bien considerado en La Fábrica, tiene mucha competencia en su puesto, y ante la dificultad de contar con oportunidades, el Levante, interesado en hacerse con sus servicios, busca firmarlo para que defienda sus intereses. No obstante, las partes de la negociación está buscando la fórmula para llegar a un punto de entendimiento en el que el Madrid quiere guardarse un derecho de tanteo en verano para no perder al futbolista de su radar. Sin embargo, de no llegar al Atlético Levante, aterrizaría al Juvenil División de Honor.