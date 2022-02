La victoria del Levante en el Wanda Metropolitano supuso ante todo una liberación y un impulso para reengancharse a la lucha por la permanencia, pero también dejó una anécdota en el tramo final. Con el fin de defender el resultado, Alessio Lisci todavía tenía dos cambios por hacer y pretendía dar entrada a Nikola Vukcevic y Marc Pubill. Sin embargo, este último se topó con un contratiempo inesperado: el cuarto árbitro no le dejó saltar al campo. El motivo era que el canterano llevaba unos calentadores granates debajo del pantalón, que era negro. El código de vestimenta del reglamento establece que las prendas interiores deben ser del mismo color de las equipaciones que las que van por encima de ellas.

Tras conocer que incumplía la norma, Pubill salió corriendo al vestuario a cambiarse. Sin embargo, el Levante solo tenía una ventana de cambios por utilizar y si entraba Vukcevic se perdía la posibilidad de realizar la otra sustitución. Por ese motivo, Alessio decidió no esperar al catalán y optó como remedio por sacar al campo a otro lateral derecho como Coke Andújar junto al centrocampista internacional por Montenegro.

Afortunadamente para los intereses granotas, esta situación no fue más que una anécdota y, a pesar de no poder llevarse a cabo el cambio que tenía en mente el entrenador, el resultado no se alteró.