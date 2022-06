El Levante, una semana después de dar pistoletazo de salida a su campaña de abonos mediante las renovaciones telemáticas, y en el primer día para renovar y darse de alta de manera presencial, comunicó a través de sus canales oficiales que son más de 3000 granotas los que acompañarán al conjunto dirigido por Mehdi Nafti en su travesía por Segunda División.

La afición levantinista no quiere dejar de lado a su equipo tras el descenso y el club está recibiendo con los brazos abiertos la gran respuesta. "A las siete menos cuarto ya estaba aquí. Todos los años lo hago. Me gusta ser la primera. Soy muy levantinista. No me he perdido ningún partido desde que estaban en el Vallejo", dijo Rosario, la primera aficionada en llevarse su abono a casa.

Además, el primer día de renovaciones y altas dio lugar a historias emotivas y a sentimientos que no entienden de categoría. "Desde pequeño tenía claro que le gustaba el Levante. Su regalo de cumpleaños ha sido ser socio del Levante. Le daba igual la categoría, lo único que quería era ver a su equipo", contó Fernando junto a su hijo, Sergio, quien podrá vivir de cerca los partidos de su equipo.