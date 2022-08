Mehdi Nafti ya lo comentó en más de una ocasión. «Tengo muchas ganas de que se cierre el mercado para tener equilibro». Sobre todo, al suspirar por tener a los mejores futbolistas a su disposición. Uno de ellos, sin duda, es Jorge De Frutos. El futbolista segoviano es uno de los más cotizados de la plantilla levantinista y su nombre está en boca de todos durante el periodo de traspasos. El Getafe, dentro de los múltiples pretendientes que ha tenido desde que llegó a Orriols, es el que más ha insistido en firmarlo, pero nunca ha estado a la altura ni de su valor ni de lo que puede aportar en el terreno de juego. De hecho, el club no tiene noticias de los azulones desde que presentaron una oferta de cuatro millones fijos que, juntando variables, alcanzarían los nueve ‘kilos’. No obstante, el Levante tiene claro que por dicha cantidad no traspasará al ‘18’ y lanza un mensaje de fuerza de cara al tramo final del mercado: el club levantinista no tiene la necesidad de vender en términos de fair-play. Solo una oferta desorbitada separaría los caminos de De Frutos y el Levante dos años después de su fichaje.

Con contrato hasta 2025, Jorge De Frutos tiene serias papeletas de continuar en el Levante pese a que el Getafe, independientemente de que no ofrece lo que solicita el club para traspasarlo, sea el más machacón. Es más, existe malestar con el club madrileño no por su persistencia, sino por sus movimientos estratégicos para devaluar al segoviano, ya que filtraron dudas sobre su estado físico que eliminaron a otros aspirantes que opositaban a conseguir su firma. De esta manera, y a falta de poco menos de una semana para que finalice el periodo de traspasos, la intención de la entidad es la de dar salida solamente a Vezo. El central portugués cuenta con una amortización de 2,5 millones de la que el Levante se quiere desprender, mientras le busca un destino que cumpla con los parámetros de traspaso que solicitan desde el Ciutat de València. Una salida que, más allá de tener la finalidad de obtener ingresos económicos provoca la búsqueda, ya activada, de un zaguero que asuma el reto del ascenso a Primera División y que cumpla con lo requerido para el desafío. Excepto propuesta irrechazable, los últimos tiros de mercado marcan un futuro con Jorge De Frutos peleando por subir a la élite del fútbol español. Su reaparición en La Romareda confirmó que está en plenas condiciones para competir, y de quedarse en Orriols, significaría un gran salto cualitativo. Misma situación pasaría con José Campaña si, finalmente, consume su última temporada de contrato en el Ciutat de València. Solo el Sevilla cambiaría el pensamiento del '24', equipo del que es canterano y del que está pendiente por si surge la posibilidad de recalar en Nervión. No obstante, el Ramón Sánchez Pizjuán no contempla su fichaje al tener futbolistas suficientes en su demarcación. Otro 'no' al Getafe por Jorge De Frutos