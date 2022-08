Shkodran Mustafi se sube al barco del ascenso de forma definitiva, preparado para darlo todo y listo para recuperar las emociones que tuvo ausentes mientras las lesiones le apartaron del terreno de juego. Mehdi Nafti dejó entrever, en la rueda de prensa previa al partido ante el Tenerife, sus ganas de sumar y de ir a más, al comentar que el central alemán «está como un Juvenil», que «transmite alegría, pasión y sentimiento» y que estaba como «loco por ponerlo». Sin embargo, la reaparición del ‘5’ no solo no se demoró, sino que sirvió para sentenciar el partido ante el cuadro tinerfeño, a través de un gol que estuvo cargado de simbolismo. La liberación a meses de lucha, de sufrimiento y de nostalgia a la dinámica competitiva y el aroma del césped. Ahora, el ex del Arsenal está dispuesto para disfrutar del que aspira a ser un año histórico y en el que quiere sumar galones.

Mustafi reapareció con la camiseta del Levante disputando veinte minutos después de ocho meses de inactividad, donde, entre medias, apareció un cuarto de hora frente al Villarreal. A mediados del mes de diciembre, el alemán sufrió un esguince de Grado III, en el ligamento colateral externo de la rodilla derecha contra el Espanyol, que supuso el inicio de un auténtico calvario. Su lesión precisó cirugía, y casi cuatro meses después, cuando volvió a escena ante el cuadro de Unai Emery, la mala fortuna apareció nuevamente en su camino tras padecer una lesión muscular de Grado 2 en el recto anterior del cuádriceps derecho. Una dolencia que le impidió pelear por la permanencia en la élite del fútbol español y que selló su primer año como granota, prácticamente aciago, con doce encuentros de carácter oficial a sus espaldas. Tras sus desventuras en Orriols, Mustafi está preparado para hacer borrón y cuenta nueva. Pese a que este verano haya recibido intereses para cambiar de aires, el central está comprometido con la causa y mostrando una implicación que le entusiasma a su entrenador. De hecho, el propio jugador, tras la victoria ante el Tenerife, explicó cuáles fueron sus sentimientos después de marcar un gol que sirvió para darle valor a sus meses en la sombra. «Para mí, personalmente, es una alegría también, primero por estar en el campo después de un tiempo fuera y de todo lo que ha pasado en el fútbol pero también en la vida privada. Me faltaban estos momentos, estar con los compañeros, estar en el campo, porque al final es nuestra vida, es lo que hacemos todos los días. Para eso nos levantamos cada mañana y para mí fue una noche muy especial. En ese momento de la celebración me ha subido toda la adrenalina y quería sacar todo, lo quería dejar todo ahí», dijo en los medios oficiales del Levante UD. A su vez, el central está respondiendo de manera favorable a las cargas de trabajo que se están llevando a cabo durante las últimas semanas de entrenamiento y dándole la alternativa a Mehdi Nafti en la retaguardia defensiva. «Ha completado dos semanas con máxima intensidad y se le ve feliz», aseguró el técnico granota en su penúltima rueda de prensa. De esta manera, Mustafi, además de proporcionarle a su entrenador una variante más en la línea defensiva, ve la luz al final de túnel tras meses de sufrimiento debido a sus problemas físicos. Feliz por superar un nuevo obstáculo en su trayectoria deportiva y sabiendo que en juego está un objetivo de gran valor, tanto deportivo como sentimental. Un ascenso a Primera del que quiere ser partícipe. Postura firme con De Frutos y Campaña