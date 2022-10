Una vez cerrado el capítulo del ya extécnico Mehdi Nafti, el siguiente desafío, más allá del de remontar el vuelo en los dos próximos partidos, es el de acertar con el que será el encargado de devolver al Levante a la élite del fútbol español un año después de su descenso. Las líneas están marcadas después de que la primera exploración del mercado decretase los favoritos para el cargo en las profundidades del club. Sin embargo, las opiniones sobre los nombres desvelados por SUPER (Álvaro Cervera, Javi Calleja, Vicente Moreno y Carlos Corberán) empiezan a florecer.

Ante las dudas que despierta en el Consejo un ex del Cádiz que se dejó ver en las gradas de Orriols ante el Racing de Santander, y un ex de Olympiacos que, pese a las buenas referencias a sus 39 años, peca de pocas horas de vuelo como primera espada en un banquillo, la posibilidad de Javi Calleja coge forma. El técnico madrileño, cuya primera toma de contacto en el casting posterior al descenso fue positiva, conoce el interés del Levante, y aunque esté pendiente de la puerta que le abre el Elche para dirigir en LaLiga Santander, ya ha entablado conversaciones con el club. Según pudo saber Superdeporte, es el que mejor encaja en la mente de la dirección deportiva porque su perfil y sus planteamientos cuadran con la confección de la plantilla. Además, haberse curtido en Miralcamp es un factor que gusta. Ante la posibilidad de que aparezcan nuevos nombres, el ex del Villarreal y del Alavés es, a día de hoy, el mejor posicionado.

Aunque haya sido un sueño desde el mes de mayo, Vicente Moreno, que se ha dejado querer, se queda en el Al-Shabab y tumba cualquier atisbo de esperanza tras jurarle a su actual club que no se moverá de Arabia Saudita esta temporada. Su deseo es volver a España, pero no en un futuro a corto o a medio plazo. Rubén Baraja ha estado en la terna de entrenadores, pero mínimamente. Sea cual sea el escogido, será una elección unánime entre Consejo de Administración y Dirección Deportiva tras las últimas y desacertadas experiencias.

Un día después del despido de Mehdi Nafti, y a 48 horas de visitar Anduva, Miñambres asumió la responsabilidad de dirigir su primera sesión de entrenamiento con vistas a la reacción más inmediata del Levante mientras, de manera paralela, busca al encargado de ser el técnico del ascenso a Primera División. El director deportivo levantinista compaginará el trabajo de campo con la labor en los despachos hasta nueva orden. La prioridad es la de dar con la tecla en el banquillo, pero a través de un proceso donde no se quieren correr riesgos. El elegido será un perfil con experiencia en la categoría a través de un casting que se empezó a perfilas días antes del duelo ante el Racing de Santander y que ha cogido forma tras la derrota ante los cántabros. Sin embargo, Felipe Miñambres solo piensa en lograr los tres puntos contra el Mirandés.

La sesión de ayer contó con el actual director deportivo y con Chema Sanz, entrenador del filial, en calidad de mano derecha del astorgano. El segundo entrenamiento fue dirigido por ambos, pero el primero tuvo a Mehdi Nafti como protagonista. El técnico franco-tunecino dirigió al equipo en la tarde del lunes, a la vez que el Consejo decidió no solo prescindir de sus servicios, sino ver cómo tramitar el despido ante el fallecimiento, el pasado domingo, de la madre de Miñambres. No en vano, la gestión de los tiempos no gustó al ex del Leganés, ya que fue destituido con las primeras tácticas para el encuentro contra el Mirandés en caliente. No obstante, prescindir de Mehdi Nafti fue una decisión tomada a conciencia por las dudas que despertaron, con el transcurso de las jornadas, sus planteamientos.