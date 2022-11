Javi Calleja tiene la ilusión de ascender a Primera División sin descuidar la Copa del Rey, cuyo camino arranca este sábado en el estadio del Olot. Al técnico madrileño le ilusiona un torneo donde “hay muchas sorpresas y todo se decide por detalles”, aunque no se plantea ser una de esas sorpresas a las que hizo mención durante la rueda de prensa previa al encuentro.

El ex entrenador del Villarreal, de hecho, no se plantea otro escenario que no sea el de pasar de ronda, en una cita donde quiere darles minutos a los menos protagonistas para que aumenten la competencia en el equipo. Además, con síntomas de ambición. “Nos tomamos la Copa con seriedad. Nuestra prioridad es ascender, pero ahora la liga está apartada. Queremos seguir ganando. ¿Si sería un fracaso no pasar? Ni me planteo caer en primera ronda. Nuestra obligación es pasar”, dijo Calleja en rueda de prensa.

Pese a ello, espera a un Olot fuerte y con ganas de dar la campanada. "Acaban de anunciar un nuevo entrenador y tendrán un plus de motivación. Todos querrán dar su máximo. Aún les queda tiempo para hacer las cosas bien en liga. Nos pondrán en máximas dificultades", comentó.