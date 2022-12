La ciudad de València, en su amanecer dominical, se verá paralizada por la disputa de un Maratón que se trasladará, en términos futbolísticos, al barrio de Orriols cuando caiga la noche. El Levante, ajeno a lo que sucede a su alrededor, no entiende ni de marcas ni de récords, pero de lo que sí está convencido es de conseguir el ascenso por la vía directa. Sin confiarse y sin bajar el ritmo de su paso, aunque con la seguridad de que están en el camino correcto.

Pese a que la capital del Turia abra sus puertas a uno de sus eventos estrella, al cuadro dirigido por Javi Calleja no le pillará de sorpresa las emociones que se vivirán en el maratón, ya que está acostumbrado a correr a la misma intensidad. La Segunda División, de hecho, es totalmente equiparable. 42 jornadas frenéticas, llenas de subidas y bajadas, y donde la constancia es determinante para ascender a la élite del fútbol español. Ahí es donde el Levante quiere rendir. Donde quiere marcar diferencias. Y donde, después de perder cuatro puntos sobre la bocina en los dos últimos partidos, busca enderezar su rumbo hacia la línea de meta.

El trayecto que se realiza durante un maratón tiene tramos en los que es necesario subir la velocidad para acercarse al objetivo, y el cuadro levantinista se prepara para afrontar cuatro encuentros antes de que finalice 2022, tres de ellos en el Ciutat de València, y así atacar el ascenso directo. Después de la derrota del líder, el Deportivo Alavés, ante el Granada, el Levante afronta el primer obstáculo contra el Málaga con la esperanza de recortar diferencias. Club que, a pesar de ocupar la penúltima posición de la tabla y situarse a cuatro puntos de los puestos de salvación, provoca desconfianza en Orriols.

La confección de la plantilla cuenta con una mezcla de jugadores con experiencia en la élite y curtidos en Segunda División, por lo que sorprende la situación en la que se encuentra el conjunto malagueño. Sin embargo, Javi Calleja transmite tranquilidad y confianza en base a lo que ve en el día a día. «Aunque no hayamos ganado los dos últimos partidos no estoy preocupado. Es una maravilla verles entrenar», aseguró en rueda de prensa el entrenador.

No obstante, Calleja, debido a la tarjeta roja que vio en el Anxo Carro, no se sentará en el banquillo de Orriols. Quique Álvarez, su segundo, asumirá el mando de un equipo en el que no estará un Roberto Soldado que, en un gran estado de forma, sufrió ante el Lugo una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Ante un Málaga sin Bustinza, Cristian y Chavarría, el Ciutat da inicio a su maratón.