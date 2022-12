Javi Calleja reconoció que José Campaña podría ser titular en el partido de este lunes contra el Deportivo Alavés. No lo confirmó, pues "no lo sabremos hasta mañana", pero "está perfectamente para poder jugar". Diferente es el caso de Charly Musonda, con quien prefiere extender la precaución por su historial de lesiones.

El duelo no será sencillo. Además de ser especial por su regreso a Mendizorroza, un campo difícil para cualquier visitante, el técnico tiene claro que el cuadro babazorro es firme candidato al ascenso "por plantilla, porque viene de Primera y porque tiene muchos recursos en el juego". Pese a ello le quita presión al encuentro y considera que "es el más importante porque es el que toca pero después lo será el del Eibar".

Estas fueron todas las respuestas de Calleja en la rueda de prensa.

Parte de guerra contra la Ponferradina

Están recuperados. Los entrenamientos han sido buenos. Hay poco tiempo de partido a partido pero llegamos al cien por cien. El equipo tiene esa capacidad para recuperar rápido y en el caso de Campaña está perfectamente para poder jugar.

El Alavés

El Alavés para mí es uno de los firmes candidatos a subir por plantilla, porque viene de Primera, porque tiene muchos recursos en el juego. Es un equipo que compite muy bien y estoy convencido de que estará hasta el final con esa exigencia de subir porque la afición así cree que debe ser. Tienen una afición que cree en el ascenso, está con ellos y empuja mucho. Tienen equipo suficiente para subir y así va a ser hasta el final. Estaban hasta hace poco primeros, estaban haciendo una gran temporada y creo que nos vamos a encontrar un rival que nos va a exigir el cien por cien nuestro porque siempre lo hace y en su caso todavía más.

El partido para mí es especial. Aunque pasé relativamente poco tiempo guardo unos recuerdos inolvidables. El cariño de la gente siempre me lo voy a llevar conmigo a cualquier lado porque me lo demostraron desde el primer día. Incluso cuando salimos de allí han seguido demostrándome que me quieren y siempre estaré agradecido hacia ellos. Cuando juegas contra un exequipo siempre es especial y en este caso aún más porque el recuerdo que tengo es inmejorable.

¿El partido más importante de la temporada?

Es el más importante porque es el que nos toca. Después será el del Eibar. Hay que quitarle esa presión a cada partido: no creo que sea necesario. Estamos en un momento bueno y queda muchísimo por delante. Está claro que es un rival directo, que es un partido muy complicado, pero son tres puntos más y queda mucho por disputar. Nosotros lo afrontamos como los anteriores, intentando dar lo mejor de nuestra parte, respetando al rival sea quien sea y después buscando una victoria como lo hacemos en cualquier campo.

Tipo de partido

Puntos fuertes tienen muchos. Estaban primeros y eso es porque vienen haciendo muchas cosas bien. También demuestra que ahora mismo no estar primero el Alavés con la temporada que lleva lo difícil que es subir. Va a ser muy complicado. Los puntos fuertes que puedo destacar del Alavés son su trabajo defensivo, la presión que hacen, como bloque siempre te someten a una intensidad muy alta, explotan muy bien las contras, es un equipo que aprovecha los errores del rival, las pérdidas. Y a balón parado es un equipo muy fuerte.

Sensaciones

A mí lo que me convence es la racha que llevamos. Muchas veces se le quita valor y no nos están regalando nada. El día del Málaga habrá gente que esté convencida y gente que no, a mí sí que me convenció porque hicimos un partido en el que pudimos haber ganado de más goles, nos hicieron alguna ocasión pero no sufrimos demasiado. Nos enfrentamos a un gran rival, que muchas veces parece que jugamos solos cuando nos enfrentamos a rivales que están trabajados. Y el otro día para mí fue uno de los más trabajados si no el partido más completo desde que estoy aquí. Entonces me quedo con el juego, lo que transmite el equipo, lo que hacen, la racha que llevamos que son once sin perder. Hay que estar preparados para todo pero estamos haciendo las cosas muy bien y el equipo llega convencido de que puede conseguir una victoria en Vitoria. Las sensaciones del día a día son buenas, el juego cada vez me convence más y ahora falta que entren las ocasiones. Mientras las creemos no me preocupará.

Mendizorroza, campo maldito para el Levante

Es un campo muy complicado. Lo sé porque he estado ahí y sé lo difícil que es jugar en Mendizorroza. Sé que la afición no para de estar con el equipo desde el principio hasta el final y que te someten porque te llevan a donde quieren ellos. Tenemos que saber dónde vamos, lo que nos vamos a encontrar para visualizar lo que nos puede suceder allí y después imponer nuestro juego como lo intentamos hacer en cada campo. No tener miedo ni creer en las estadísticas, porque están para acabar con ellas y eso queremos hacer mañana.

Luis García Plaza

La relación es muy buena. Es un grandísimo entrenador que tiene una gran trayectoria y está haciendo las cosas muy bien. Saca rendimiento a los equipos en los que está y ha tenido muchos éxitos ahí donde ha entrenado. También conoce ligas extranjeras. Le deseo lo mejor. No tengo amistad con él porque no le conozco fuera del fútbol pero creo que es un entrenador que tiene un gran cuerpo técnico. Conozco a la gente que trabaja con él, conozco a los trabajadores del Alavés y estoy convencido de que van a estar ahí hasta el final porque lo reúnen todo tanto la plantilla como el cuerpo técnico para poder subir a Primera División.

¿Ha reservado a Campaña?

No reservo para un partido lejano. Yo intento ver cada partido y buscar a los mejores para empezar y luego los que salen del banquillo también juegan y son partícipes de los resultados, son muy importantes. En estos partidos anteriores decidí que tenía que estar en el banquillo, teníamos que tener precaución con él porque venían muchos partidos y puede ser que en este sí que juegue de inicio. Pero hasta mañana no lo sabremos.

Musonda

Otro jugador que hay que tener mucha precaución con él porque viene de numerosas lesiones. Entonces hay que tener paciencia. Es un gran jugador, es diferente, es capaz de ganar muchos duelos, muy bueno en el uno contra uno, espacios en los que a lo mejor a otros jugadores se les complica a él se le abre el campo y es capaz de hacer cosas imposibles. Pero hay que tener paciencia y esperar, porque si no, si vamos demasiado deprisa, a lo mejor podemos tener una recaída y que sea peor.