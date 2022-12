Una reproducción del portal del antiguo Estadio de Vallejo da la bienvenida a la exposición 'De granotes, gats i palmeres'. Els orígens del Levante UD, que quedó inaugurada en el día de ayer y que se podrá visitar en el ETNO (Museu Valencià d’Etnologia) entre lo que resta de año y junio de 2023.

La exposición, a cargo del propio museo junto con la colaboración del Levante UD y el Área de Cultura de la Diputació de Valencia, trata de explicar los orígenes del Levante UD hasta el ascenso a Primera División logrado en la temporada 62/63, cuando el gato subió a la palmera por primera vez.

Orígenes, en plural, porque como dijo Pep Aguilar, comisario de la exposición, en la rueda de prensa, el Levante tiene dos: el Levante FC y el Gimnástico FC, que contaban con unas bases sociales ideológicamente antagónicas. El Levante, originario del Cabañal, representaba a las clases populares de la zona, donde estaba muy presente el republicanismo blasquista. Mientras que el Gimnástico estaba vinculado a la Iglesia y al Patronato de la Juventud Obera, y sus aficionados pertenecían a la burguesía de la ciudad. A pesar de estas diferencias, ambos clubes terminarían fusionándose en 1939 dando lugar primero a la Unión Deportiva Levante-Gimnástico y después al Levante UD que conocemos hoy.

Aguilar comentó también que no han querido hacer una historia lineal del club, si no que se han centrado en destacar los aspectos importantes que han marcado su evolución y su compleja identidad. Emilio Nadal, miembro del Área de Patrimonio Histórico del club y comisario externo de la exposición aseguró que la misma dará claves a los aficionados granotas, con material inédito hasta la fecha, que ayudará a explicar la compleja historia del Levante UD.

Aunque la exposición también va dirigida a otra gente, interesada o no en el deporte rey, ya que trata también el papel que ha tenido y tiene el fútbol en la sociedad y en la ciudad de Valencia. Además, ha asegurado que aunque se han visto tentados a exponer toda la documentación que han logrado recopilar en los últimos años, han decidido no hacerlo para tratar de «centrar el tiro». «De fútbol, si no sabes tienes que saber» inició Joan Seguí, Jefe de Investigación del ETNO y conservador de la exposición, su intervención en la rueda de prensa, para explicar una de las razones que ha llevado al museo a preparar la exposición: el fénomeno universal en el que se ha convertido el fútbol. «Un deporte convertido en esperanto», comentado por todo el mundo, que afecta y refleja muchos ámbitos de nuestra vida.

La otra razón que ha motivado al museo ha acoger la exposición es la creciente moda de que los clubs creen sus propios museos y reflejen la cuestión identitaria e histórica a través del objeto. Y ha puesto el ejemplo de clubes como el FC Barcelona o el Athletic Club, cuyos museos suelen terminar el año entre los más visitados del país. Xavi Rius, Diputado de Cultura, se mostró en su intervención gratamente sorprendido con la exposición, tras descubrir en ella detalles de la historia de «su» club que desconocía hasta el momento. También ha animado al público a asistir a las diferentes actividades que complementarán la exposición, como la retransmisión en directo del programa Sin Tregua que dirige Carlos Ayats y que tendrá lugar esta tarde a las 19:00 horas, la presentación del libro 113 icones de la Història del Levante UD o la tertúlia con jugadores del club, que tendrá lugar a finales de febrero.