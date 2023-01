El Levante Femenino arrancó 2023 al mismo nivel que cerró 2022: siendo un auténtico rodillo. Las granotas no se apiadaron del Villarreal, al que tumbaron con goles de Alba Redondo y Érika por partida doble y de Mayra Ramírez y Tatiana Pinto.

Los quince primeros minutos fueron de tanteo, pero a la primera no perdonó el Levante. Tras un saque de banda de Alharilla, en su primera titularidad del curso, Érika filtró su primera asistencia y Alba Redondo definió con mucha calidad para adelantar a las visitantes. Apenas dos minutos después la de Albacete recibió un balón largo de María Méndez a la espalda de Giménez y volvió a batir a Elena de Toro en el mano a mano.

El monólogo granota prosiguió hasta la primera doble ocasión del Villarreal, en la que Calligaris bloqueó un primer disparo de Sheila y después llegó Cienfu con peligro pero su remate salió desviado. Y tras ello el tercero: esta vez Redondo devolvió la primera asistencia y, tras un buen pase de Alharilla, recortó en el área y regaló el tanto a Érika, que no falló desde el borde del área pequeña. No fueron cuatro en la primera parte porque Elena de Toro negó el gol a Mayra Ramírez.

No bajaron el pistón las granotas en el segundo acto y esta vez la colombiana logró ver portería al solo tener que empujar un esférico puesto por Paula Tomás, que protagonizó una jugada de videojuego. La tuvo a continuación Paula Fernández con un disparo que se marchó por arriba. Con el partido ya sentenciado Sánchez Vera pudo permitirse el lujo de dar descanso a algunas de sus futbolistas clave, entre ellas Alba Redondo. También reapareció Andonova tras su lesión.

El quinto fue un gol fantasma. La puso Érika y remató de cabeza Tatiana Pinto. Elena de Toro no pudo hacer nada y cuando sacó el balón ya había entrado por completo. El sexto fue para la asturiana, que no falló tras una buena jugada de Mayra. En el descuento rozó el del honor Estefa Lima pero no fue el día del Villarreal, que sigue sin dar con la tecla en casa y cae a puestos de descenso por la victoria del Alavés.

Este miércoles los dos conjuntos disputarán los octavos de final de la Copa de la Reina: el Villarreal recibe el martes al Sevilla y el Levante visita el miércoles al Alhama.