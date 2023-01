Javi Calleja analizó la actualidad del Levante UD en su rueda de prensa previa al partido contra el Leganés. Entre otros temas, del mercado de fichajes, donde no considera imprescindible reforzarse pero apunta que es la obligación de la dirección deportiva estudiar las opciones. "Si hay algún jugador interesante vamos a estar pendientes para poder traerlo", aseguró.

El madrileño también radiografió el partido contra el Leganés, que espera que sea "complicadísimo" ante "uno de los candidatos que se van a meter, seguro, en la lucha por el ascenso". Además, celebró que la afición vaya a volcarse con el equipo en el encuentro con un desplazamiento numeroso. Estas fueron todas sus respuestas.

El Leganés

Para mí es uno de los candidatos que se van a meter, seguro, en la lucha por el ascenso. Tiene buenos jugadores, tiene jugadores con experiencia que saben de lo que va esta categoría y han jugado también en Primera. Del centro del campo hacia delante tienen equilibrio, jugadores con uno contra uno, capacidad de gol... entonces el partido va a ser complicadísimo. Es verdad que el otro día perdieron pero llevan muy buena racha haciendo las cosas muy bien. Juegan en casa, aunque tenemos la suerte de que vamos a contar con un gran número de aficionados que van a estar con nosotros, la gente se ha volcado, entonces esperemos que eso nos sirva a nosotros para seguir en esta línea y ofrecerles un buen partido y una victoria.

Enfermería y Marc Pubill

Está con molestias, no va a llegar al partido. Tiene un edema óseo que le está impidiendo entrenar, que cada vez que lo intenta se tiene que salir, entonces a ver cómo evoluciona. Pero para el partido del Leganés no llegará. El resto, salvo los sancionados y los lesionados de larga duración, están disponibles.

Tipo de partido

Un partido muy competido, igualado, en el que ellos intentarán aprovechar algún error nuestro para salir al contraataque porque tienen gente rápida, gente que elige muy bien ese último pase para llegar a sus jugadores más adelantados y ahí buscar un poco más de equilibrio. Un equipo muy bien trabajado, rocoso, que ofrece diferentes alternativas con y sin balón. Nosotros espero que sigamos teniendo la personalidad que estamos demostrando, que sepamos qué tipo de encuentro nos vamos a encontrar, que no será fácil, que vayamos preparados para ello, que nos olvidemos rápido (que lo hemos hecho) de lo anterior, tanto de lo bueno como de la derrota del otro día contra el Atlético de Madrid y hagamos un encuentro en el que estemos acertados en esos metros finales para llevarnos el partido.

Recurso por Iborra

No sabemos nada. Yo lo único que sé es que Iborra no puede jugar, que ya es el cuarto y a partir de la próxima semana ya podremos contar con él. De lo otro no sé nada.

Pablo Martínez

Pablo es un jugador que he dicho siempre que es muy competitivo en todo lo que hace, en cada entrenamiento. Ha venido creciendo estos últimos años, no ha parado de mostrar su nivel y esa mejoría que esperábamos. Es un centrocampista que abarca mucho campo, tiene calidad y para el Levante es fundamental en el presente y en el futuro. Es un acierto que se cuente con él para estos próximos años, ojalá esté muchos años aquí porque eso es garantía de que hay un jugador comprometido, un jugador de calidad, un jugador que sabemos lo que puede dar en cada encuentro. Para mí es un jugador fundamental porque se adapta muy bien a lo que yo quiero y creo que había unanimidad en que se quedase aquí y estuviese contento. Si en los próximos días se anuncia ya su renovación será una alegría para todo el levantinismo.

Preocupación por Pubill

En principio no se debería de alargar mucho. Es verdad que es muy doloroso, la acción en la que se lesiona es una acción muy fea, él al principio pensaba que era otro tipo de molestia pero al día siguiente apareció con el dolor en la rodilla y no se le ha ido. Pero yo creo que no tiene que alargarse demasiado porque a pesar de lo dolorosa que es ese tipo de lesiones en una semana se suele estar para jugar. Pero también va a depender un poco de él, de la capacidad que tenga para aguantar ese dolor, de cómo va la lesión y si no va a más. Veremos en los próximos días y ojalá podamos contar la semana que viene con él para el siguiente partido.

Afición

Saber que vas a desplazarte a Madrid y que vas a contar con el apoyo de los tuyos, que van a llenar la grada visitante y estar con nosotros, que están cada vez más convencidos de que se puede hacer algo histórico y nos alientan como lo hacen... te motiva al máximo. Lo que nos hace es darlo todo, no poder bajar los brazos porque tenemos detrás a mucha gente ilusionada y hay que darle alegrías.

Posible renovación de Álex Muñoz

A veces hay jugadores que venden más que otros y si ves el día a día del Levante ves que Álex da siempre un nivel muy alto. Es un jugador muy fiable que te puede rendir en varias posiciones, lo viene haciendo muy bien y es un jugador a tener en cuenta por parte de todos. Queremos tenerlo aquí muchos años. Yo estoy encantado con su rendimiento, con cómo está cada día, cómo está jugando y lo que nos ofrece. Ojalá terminemos subiendo y también sea motivo para la prolongación de contrato de muchos jugadores, que no se tengan que ir a ningún lado.

Rober Ibáñez

Está bien. Es de los jugadores que rápido coge la forma, pero creo que es preferible que vaya teniendo minutos, vaya participando y vaya cogiendo confianza. A mí a veces me preocupan las recaídas, entonces hay que tener precaución. Va a estar con nosotros, va convocado y seguro que cada vez juega más.

Campaña

Está muy bien, ha entrenado sin problemas, el otro día jugó unos minutos que también le vienen bien para no parar y seguir cogiendo el estado de forma que todos queremos, que cada vez está más cerca de su máximo nivel. Disponible para poder contar con él de inicio o si tiene que salir del banquillo el otro día, que lo haga.

Presión por la victoria de Las Palmas

Vamos a ir a ganar, como hacemos siempre pero sabiendo que tenemos a un gran rival. Y sabiendo que Las Palmas ganó y tenemos a dos equipos por encima de nosotros. Pero llevamos jugando con eso mucho tiempo y centrándonos en nuestro trabajo, haciendo las cosas bien porque al final si seguimos esta línea llegaremos a unos números que nos darán el ascenso. Pero está claro que cuanto menos falles mejor y si ya han ganado Las Palmas y Eibar casi que estás en la obligación de ganar. Vivimos en esa amenaza constante hasta que dependamos totalmente de nosotros.

¿Se renuncia definitivamente a fichar?

Definitivamente nunca hasta que se cierre. La obligación de la dirección deportiva y de todos es estar pendiente por si hay algún jugador interesante que pueda ayudar, sumar y venir aquí a mejorar si es que se puede lo que tenemos, estamos abiertos a ello. Entonces definitivo no hay nada hasta que se cierre el mercado. Mientras tanto yo he dicho que tenemos suficiente para conseguir el objetivo, pero está claro que si hay algún jugador interesante vamos a estar pendientes para poder traerlo.