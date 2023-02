Pablo Martínez está preparado para formar parte del Levante del futuro después de que su carta de presentación haya irrumpido con fuerza en el conjunto de Javi Calleja. De hecho, el ‘6’, a través de grandes actuaciones, se ha ganado a pulso no solo el derecho de militar en la primera plantilla a lo largo de los próximos tres años, sino también el privilegio de cumplir una de sus máximas ilusiones: hacer carrera en el club que, prácticamente, se lo ha dado todo a nivel profesional. El Levante oficializó la renovación del centrocampista madrileño hasta 2026, con una cláusula de 80 millones de euros y con una mejora en su nueva vinculación con el combinado levantinista. Una ampliación de contrato que satisface a las partes vinculadas, ya que las mismas quisieron seguir unidas en todos los sentidos y más allá del notable rendimiento.

Por parte del Levante, la renovación de Pablo Martínez no solo entró en su hoja de ruta, sino que era una de sus prioridades para armar un proyecto competitivo, con sentimiento de pertenencia y que, a corto plazo, tiene la obligación de ascender a la élite del fútbol español. El ‘6’, mientras, no ha dudado, ni un solo instante, en apostar por el club que le abrió las puertas del profesionalismo con 21 años. En el verano de 2019, el centrocampista madrileño firmó por el Atlético Levante, pero sus condiciones futbolísticas le dieron el beneplácito de alterar los planes iniciales para terminar formándose, entrenar y ser uno más en el equipo comandado, por aquel entonces, por Paco López.

Sin embargo, Pablo, además de ganarse a pulso la renovación, y de vivir su mejor momento desde que aterrizó en el Ciutat de València, tiene claro que su sueño es triunfar en el Levante. Humilde, cercano y de muchos principios, el medio no piensa en lo mucho que le ha costado conseguir estabilidad en el primer equipo, sino en que está eternamente agradecido al club por haberle hecho profesional. Contó con bastantes propuestas procedentes de la categoría de plata del fútbol español y con algunas originarias de la élite, pero su mente supo siempre que su sitio estaba en el Levante. Además, el clima que se vive en las profundidades del club, el ambiente y la calidad humana que existe en el grupo dirigido por Javi Calleja, el proyecto y la cercanía de los trabajadores de la entidad, donde resalta un Felipe Miñambres que, desde el primer momento, le trasladó su confianza y seguridad, han sido trascendentales para renovar su vinculación como granota hasta 2026.

El ‘6’ tuvo que salir cedido en dos ocasiones, Mirandés y Huesca respectivamente, para ganarse un sitio y la confianza de sus superiores. La apuesta en sus cualidades, pese a ello, fue firme en todo momento. Sin embargo, no ha sido hasta la temporada actual cuando el centrocampista ha derribado la puerta por completo. Feliz y agradecido, no pudo ocultar su emoción por continuar en la que considera su casa. «Estoy muy contento por seguir en este club que me lo ha dado todo. Estoy donde quiero estar. Me acuerdo de la gente que ha confiado en mí desde el principio. De mi pareja y de mi familia, que han estado apoyándome siempre, en las buenas y no tan buenas. Esto también es gracias a ellos», aseguró en los medios del club. El Levante, de esta manera, seguirá disfrutando del talento y compromiso de Pablo por muchos años.