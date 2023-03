La crisis de resultados que sufre el Levante no le ha distanciado de su objetivo esta temporada: el ascenso directo. Los tres encuentros sin conocer la victoria, no obstante, han generado un ambiente de tensión en los alrededores del Ciutat de València que el equipo quiere detener inmediatamente.

Tras no pasar del empate contra el Málaga, los de Javi Calleja afrontarán su segundo enfrentamiento seguido a domicilio en El Sardinero con la idea de recuperar la senda de los triunfos para no caer en el desánimo o, en su defecto, para no verse abocados a la ruleta de la promoción. El tramo final de competición no entiende de escenario sencillo, pero el campo del Racing de Santander, no se caracteriza por ser un estadio donde los santanderinos obtengan una buena fuente de puntuación.

El combinado dirigido por José Alberto López, cinco unidades por encima del descenso, tan solo ha conseguido dieciocho puntos en su estadios, tras cosechar solo cuatro victorias y seis empates y convertirse así en el tercer peor local de Segunda. Un poco menos de la mitad (38) que los puntos conseguidos hasta la fecha y donde su entrenador ha sido determinante para que el Racing tuviera una reacción por la que creer en la salvación. No obstante, la última victoria en casa fue el 25 de febrero contra el Andorra, coincidiendo con el fin de semana en el que el Levante venció su último partido, el que jugó en el Ciutat ante el Lugo.

Pese a ello, el Levante tiene motivos para confiar en el triunfo, ya que es el tercer mejor visitante de la categoría con 24 unidades conseguidas, mediante cinco victorias y nueve empates. Aunque el cuadro dirigido por Javi Calleja esté en una mala racha, le sobran motivos para conseguir los tres puntos en su visita a El Sardinero.