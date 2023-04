17·04·2023 23:25

¿Cambiarías algo de tus decisiones de hoy?

"Tendría que ver el partido, pero está claro que no ha salido. A veces los resultados los miramos con mucho detenimiento, otra veces no. Buscamos ganar y no lo hemos conseguido. Eso es porque no se ha hecho del todo bien y porque hay más cosas que mejorar. El planteamiento inicial no ha salido como uno lo tiene esperado. Cuando no ves el acierto que quieres en ciertos momentos, lo intentas cambiar. La segunda parte hemos hecho méritos para habernos llevado algo más. Los cambios a pesar de fallar el penalti han hecho que generemos más ocasiones, más cerca del empate"