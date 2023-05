José Luis Morales está a punto de finalizar su primera temporada como jugador del Villarreal tras su adiós al Levante el pasado verano. El atacante acumula este año 15 goles y cuatro asistencias y aún le quedan cuatro partidos para tratar de redondear el curso.

El 'Comandante está contento en el Submarino, pero no cierra la puerta a regresar al Ciutat de València a pesar de que su salida fue algo conflictiva. En unas declaraciones concedidas a 'À Punt Esports' Morales explicó que "me fijo mucho en el presente, me queda otro año de contrato y no sé qué podrá pasar en el futuro. Siempre dije que me gustaría retirarme en el Levante, por circunstancias no sé si podré conseguirlo, a mí me encantaría pero es algo que de momento no podemos saber".

De momento tanto el futbolista como el Levante están centrados en terminar la temporada cumpliendo sus respectivos objetivos. Morales sellando el quinto puesto con el Villarreal y el cuadro granota certificando un ascenso que se ha complicado en las últimas jornadas.