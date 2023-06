Dudar del Levante, y cuestionar su potencial, es una tan decisión arriesgada como irresponsable. Si de algo presume el equipo de Javi Calleja es de no dar su brazo a torcer. Puede actuar mejor o peor. Ser más o menos impreciso. Pero, indudablemente, el conjunto granota siempre da la cara. A pesar de perder el tren del ascenso directo, los levantinistas cogen sitio para que el de la promoción no se escape. El Ciutat de València dictará sentencia, pero el Levante, después de no solo vencer en el Carlos Belmonte al Albacete con un doblete de Jorge De Frutos y un tanto en propia de Djetei (1-2), sino también imponiendo su ley, da un paso muy importante en su camino hacia la élite. Porque este equipo, con sus más y sus menos, siempre hablará en el campo.

Nadie dijo que fuera sencillo y el inicio de partido fue una prueba de ello. El Carlos Belmonte, con una entrada más que reseñable, se hizo notar y el Albacete salió con el cuchillo entre los dientes. Los granotas, sin embargo, trabajaron para que el envalentonamiento de los locales no tuviese repercusión. No obstante, apenas transcurrieron un par de minutos para que Joan Femenías, titular bajo palos pese al regreso de Dani Cárdenas, realizase la primera intervención del partido, volando sin motor para palmear un lanzamiento, desde fuera del área, de Álvaro Rodríguez. Pese a ello, al Levante le costó. Las embestidas del equipo dirigido por Rubén Albés nublaron a un equipo que avanzaba con dificultades. Sin embargo, el plan de partido tuvo que ser modificado cuando el Albacete se puso por delante. Manu Fuster, superado el primer cuarto de hora de encuentro, colocó un centro desde la esquina que Djetei machacó, de cabeza, al fondo de las mallas. Pese a ello, al Levante, independientemente de las sensaciones con las que terminó el curso, nunca hay de darle por muerto. Esté como esté en el terreno de juego, si le das un mínimo margen, termina imponiendo su ley. Superada la media hora, el equipo de Javi Calleja le dio la vuelta al luminoso en un abrir y cerrar de ojos. En tres minutos. Demostrando su categoría y, sobre todo, hablando en el campo. Un centro raso de Álex Muñoz, mal desviado por la defensa, terminó en las botas de un De Frutos que, con suspense, colocó el empate. La zaga albaceteña sacó el cuero bajo los palos, pero el colegiado indicó el tanto. De la misma forma, pero por la banda contraria, Bouldini fue habilitado y Djetei, héroe por su gol inicial, desvió un envío dirigido a Jorge De Frutos que finalizó en el fondo de la red. Lo que pareció un mal sueño desembocó en el escenario deseado, a pesar de que el cuadro de Rubén Albés arrinconó al Levante durante el tramo final del primer tiempo. La vuelta al vestuario tuvo un ligero viento a favor. El Albacete, aunque le costó más de lo debido de forma incomprensible, comprendió que el Levante está hecho de otra pasta. Aunque sacó pecho de ser un combinado goleador, la libreta de Rubén Albés quedó en blanco cuando los de Javi Calleja igualaron fuerzas. Sobre todo, cuando, pasados diez minutos del segundo tiempo, De Frutos volvió a darle una alegría a los presentes en el Carlos Belmonte. Tan extrañado a lo largo de la temporada, el ‘18’ reapareció en el momento justo y dando un recital, tanto por izquierda como por derecha. Un centro de Pepelu, y despejado por la retaguardia local, fue golpeado con tal violencia que Altube no pudo hacer nada en su intento de frenar el lanzamiento. La grada visitante, que no dejó de animar a los suyos todo el partido, enloqueció, de la misma manera que a los aficionados del Albacete, excesivamente enrabietados, no tuvieron más remedio que rendirse ante el poderío granota. Joan Femenías, de hecho, apenas tuvo que intervenir, ante el martillo pilón que fue su defensa. Seria y contundente, haciendo que nada sucediese durante el segundo tiempo. No obstante, aún tuvieron oportunidades de peligro por mediación de Bouldini. Superado el ecuador del segundo asalto, el ‘22’ se topó con el palo, y batida la media hora y desde la media luna del área, lanzó un disparo que se marchó rozando el palo derecho de Altube. Pese a ello, nada está decidido. Aún queda la vuelta. No en vano, el Levante ha dado un paso importante hacia la final. Orriols, que por enésima vez este curso será una caldera, tendrá el privilegio de rematar la faena.