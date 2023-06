Si había una duda especialmente preocupante en el Levante para afrontar el play off de ascenso a Primera era el gol. Los de Javi Calleja pagaron la falta de generación ofensiva y de acierto de cara a la portería rival y fue el principal motivo al que achacar la no consecución de una de las dos primeras posiciones, que habrían supuesto un billete directo a Primera. Lejos de lamentarse por ello, el ataque granota se ha reencontrado y ese resurgir tiene dos nombres propios: Roger Brugué y Jorge de Frutos.

El catalán fue tristemente protagonista en el otro gran motivo del no ascenso directo: la plaga de lesiones. Tuvo que retirarse del primer entrenamiento de 2023 por una lesión del tendón proximal de los isquiotibiales de la pierna derecha y no reapareció hasta el 20 de mayo, en la primera de las cuatro victorias seguidas que acumula el Levante. Justo después del doloroso empate a cero contra el Ibiza en el que se escaparon las opciones de evitar el peaje del play off. Brugui tuvo muy buenos minutos y fue clave para ganar tanto al Villarreal B como al Oviedo, dos triunfos necesarios para ser terceros y llegar en mejores condiciones al play off. Sin embargo lo mejor estaba todavía por llegar.

Precisamente contra los asturianos se reencontraba De Frutos con el gol siete meses después. El de Navares de Enmedio había alternado actuaciones muy notables como la de Cartagena con otras más discretas. Su tanto al cuadro carbayón inició una remontada importante y le llenó de confianza para la exhibición en el Belmonte.

Que el play off comenzara con un gol en contra y veinte minutos de dominio manchego no hizo dejar de creer a los de Calleja. En una jugada que procedía de la banda izquierda, en la que se está sintiendo muy cómodo, tocó lo justo un balón desviado por Álvaro Rodríguez para igualar la contienda. Y en la segunda parte hizo el definitivo 1-3 empalando con la zurda el esférico de forma implacable. Entre medias había llegado el segundo, que fue en propia de Djetei pero forzado por un Brugué que sólo hubiese tenido que empujarla de no haber intentado el despeje el camerunés. Ambos salieron de Albacete como grandes protagonistas de un envite en el que también brillaron Joni Montiel y Bouldini. El Levante fue capaz de castigar al rival como nunca y de ser efectivo.

Conexión directa

Los dos protagonistas de la eliminatoria tuvieron su momento álgido en el minuto 20 de la vuelta. De Frutos evidenció su buen estado anímico en el movimiento para superar a Álvaro y el caño a Olaetxea en el inicio de la contra que puso el primero en el Ciutat. A partir de ahí tuvo campo para correr y decidió buscar el carril central para buscar el desmarque de Brugué hacia la izquierda. Tanto el pase como la definición fueron impecables. Pero el catalán no se conformó y quiso imitar el doblete de su compañero: cazó un balón prolongado por Iborra y tiró de velocidad y habilidad endiabladas para escurrirse entre la defensa y abrir más brecha.

Ambos están en su mejor momento en la fase más decisiva de la temporada. El Alavés de Luis García Plaza tendrá más pies de plomo que el Albacete de Rubén Albés y concederá pocas oportunidades, pero el Levante llega con sus mejores hombres en forma.